Un cuarto de siglo de Sant Kanut, la ‘kara b’ de la fiesta de Sant Sebastià

«Sant Kanut duró lo que tenía que durar». La fiesta alternativa a Sant Sebastià, que tantas veces llenó Ses Voltes con su espíritu ‘cañero’ y reivindicativo, cumple 25 años desde su primera edición, aunque fue en 2017 cuando se celebró por última vez. Casio, el organizador de su última docena de ediciones, repasa el espíritu original y las circunstancias que rodearon el final de esta alocada celebración que huía de la mainstream programación de Sant Sebastià. El propio Casio explica que «todo nació como un concierto para minorías que, con el tiempo, se acabó convirtiendo en uno para mayorías y por eso murió de éxito». La idea original era precisamente la de alejarse de la escena tan masificada de Sant Sebastià y su propuesta cultural: «Al principio todo era un colectivo de músicos y artistas comprometidos que querían dar cabida a la escena local para que no quedara todo en cuatro productores que se repartían todo».

Con el tiempo, no obstante, «todos nos fuimos dispersando y haciendo mayores» y, finalmente, «aunque intentamos pasar el testigo, no salió». A pesar de todo «algo quedó», añade Casio, «porque ahora se protege más a los grupos de aquí y el presupuesto es mucho más ajustado». Eso sí, reconoce que «se podría repartir más con más grupos y más plazas en un pequeño formato». Por otro lado, el propio Casio reconoce que ve «muy difícil recuperar hoy Sant Kanut, pero no imposible. En cualquier caso está Sent Sa Bèstia, y yo apuesto por ellos. Son la prueba de que algo quedó y de que la semilla brotó», detalla Casio.

Ses Voltes fue el epicentro principal de Sant Kanut durante la gran mayoría de sus ediciones.

Por su parte, Federico Quetglas, conocido como Fede, músico y promotor que colaboró en las ediciones del festival Youthing, precursor de Sant Kanut, explica que los orígenes de esta fiesta se remontan a «1999, cuando los que tenían una casa okupada en la calle Botons decidieron celebrar una fiesta diferente en la Plaça de Sant Jeroni de Palma». Él mismo recuerda haber «tocado alguna vez allí» y que era un ambiente «que se salía del programa oficial». Eran, según detalla, «asociaciones que se montaban la fiesta por su cuenta, y era algo que estaba muy bien», recuerda.

No obstante, con el «paso del tiempo se complicó la cosa porque empezaron a pedirse muchas cosas por cambios en las regulaciones, como seguros de responsabilidad civil, y claro, no todo el mundo puede permitírselo y menos asociaciones que hacen un solo evento al año». A su vez, Fede también reivindica el papel de Sent Sa Bèstia, que este año no se ha celebrado debido a la COVID-19, pero que el año próximo, si todo va bien, recogerá el testigo de Sant Kanut desde su aura punk.