Juanjo de la Asunción: «El periodismo, literariamente, ha perdido categoría»

Una novela con toques estilísticos distintos. Una trama que funde un secuestro con el trasfondo de denuncia a la corrupción política y empresarial. Todo mezclado componen el cóctel del libro de Juanjo de la Asunción, Otra jugada del destino. Este escritor, valenciano de nacimiento, residió en la Isla durante muchos años, donde tuvo tiempo de escribir un libro con alma isleña como Banyalbufar, la vida, y colaboró con este periódico durante 18 años. «La idea de la novela surgió cuando vivía en Mallorca», confiesa. «La obra ofrece características de varios géneros como la novela negra, social y política, de reflexión, de amor y desamor», declara el autor, quien a su vez explica que «quería contar la historia de unos hombres que por su edad se enfrentaban a la necesaria reflexión de aquello que no habían conseguido en sus vidas. Esas frustraciones que a todos los seres humanos nos persiguen».

Esa intención por exponer y reflejar temas actuales le viene de lejos. «Siempre he sido un hombre políticamente incorrecto. Y ya que los ideales revolucionarios se frustraron, me propuse contribuir con mi granito de arena escribiendo para criticar y denunciar los aspectos negativos de esta sociedad nuestra. En este caso empatizo con los malos», añade.

Revisión Dentro de la trama principal se rozan temas que añaden un aura especial a la obra. Uno de ellos es la revisión de nuestras vidas y la búsqueda de su sentido final, algo que De la Asunción tiene claro. «El sentido final de mi vida es la escritura. Seguiré escribiendo hasta que me llegue la hora de desaparecer. La escritura ha sido, durante muchos años, mi frustración, mi ocasión perdida. Con mi llegada a Mallorca inicié mi tarea pendiente: escribir para publicar. Yo, como los protagonistas de mi novela, necesitaba realizar esa tarea, ese objetivo no alcanzado. Para sentirme digno conmigo mismo», confiesa. Y esa escritura para publicar, a la que lleva dedicándose varios años, le ha llevado a probar varios géneros como la poesía, los relatos, la crónica política y ahora la novela pero asegura que «mi terreno ideal es toda la literatura». Eso sí, su espinita clavada «es el teatro», confirma. Por el momento, tiene en mente un libro de relatos que suceden entre Valencia y Mallorca. «Soy de las dos orillas», asegura. Periodismo Juanjo de la Asunción estudió periodismo y ha ejercido como colaborador en distintos periódicos. Tantos años le periten analizar el cambio y la evolución del sector. «El periodismo, literariamente, ha perdido mucha categoría. Es mejor técnicamente, pero peor culturalmente. Millones de personas incultas dominan con sus dedos los móviles, tabletas, mandos a distancia y demás instrumentos a su abasto, pero viven de espaldas a la cultura: a la literatura y a la filosofía. De espaldas al espíritu. Este es el mundo que tenemos. Ya no es mi mundo», comenta el escritor. De su paso por el este periódico destaca: «Estoy orgulloso de haber colaborado en ese diario que me dejó escribir en libertad. Algo muy difícil de encontrar».