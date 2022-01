Cap Pela y su poderío vocal tomarán el escenario del Auditori de Manacor

En sus inicios, en el ecuador de la década de los años 90, la técnica vocal de Cap Pela sorprendió a propios y extraños. Veinte años después ya no sorprende a nadie, pero sigue despertando admiración. La amplitud de registros de estos auténticos gimnastas vocales recalará este lunes (19.00 horas), en el Auditori de Manacor, donde el conjunto sorprenderá al público con su prodigiosas gargantas, capaces de emular cualquier instrumento.

Su destreza y pulcritud sobre el escenario les ha convertido en una de las formaciones vocales más valoradas de Europa. Entre su repertorio se filtran versiones a capela de clásicos del pop, rock, rhythm and blues, soul... nada escapa a la túrmix de este conjunto que sube al escenario armado únicamente con sus cuerdas vocales y un repertorio de temas emblemáticos, canciones con las que se identifican y se sienten cómodos. Sean temas tradicionales, propios de la cultura popular o de películas. Da igual.

Todos los interpretan a pleno pulmón, jugando con los diferentes pliegues de un conjunto privilegiado de dúctiles voces. No cabe duda de que esa aparente desnudez les acerca al público. Posiblemente sea la capela el género más exigente, el que antes desnuda las carencias de quien no da la talla. Y es que desde hace siglos, este ‘lenguaje’ ha tenido entre sus filas a las voces más privilegiadas.

Cliché

En ese sentido, Cap Pela no escapa al cliché, de sus gargantas emerge el pop neblinoso de Eurythmics (Sweet Dreams); el rock barítono de Queen (Bohemian Rhapsody); el reggae meloso de Bob Marley (No woman no cry); o las formidables armonías vocales que enmarcó su séptimo trabajo discográfico, que lleva por titulo Moon River & Other Songs, un delicioso homenaje a las bandas sonoras por el que asoma con preponderancia el maestro Henry Mancini.