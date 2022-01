Marina Collado (1992) y Agnès Llobet (1984) compiten esta viernes por la tarde en la primera semifinal del Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, el original combate de la palabra que organiza Produccions de Ferro inspirado en el que se lleva a cabo en el Festival Temporada Alta de Girona.

Las reglas son muy sencillas: cuatro autores presentan un texto pensado para que lo interpreten dos actores y no pueden incluir acotaciones. Los creadores y actores que subirán la obra en el escenario, en forma de lectura dramatizada, no se conocen hasta horas antes de la representación. Por ello, si bien los intérpretes han tenido dos meses para preparar el texto, no es hasta poco antes de la función que reciben indicaciones.

Joan Negrié, Laura Aubert, Rosa Boladeras y Alicia Garau son los actores que participan en la primera ronda.

Por otra parte, es el público quien decide la obra ganadora sin conocer la identidad del creador o creadora. En esta primera semifinal los intérpretes son Joan Negrié, Laura Aubert, Rosa Boladeras y Alicia Garau.

A las 20.00 horas de este viernes 14 de enero arranca la primera ronda en el Teatre Municipal Mar i Terra. Este próximo sábado, a la misma hora y en el mismo escenario, se realizará la segunda, esta vez disputada por Miquel Mas Fiol y David Mataró. Los ganadores de los dos asaltos se enfrentarán en la gran final del 22 de enero.