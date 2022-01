The Legend King of Pop está considerado uno de los mejores tributos a Michael Jackson, y el único avalado por tres miembros de su familia: Joseph Jackson («es demasiado bueno para ser real»), Jermaine Jackson («el show es excelente, todo el mundo hace un trabajo extraordinario») y La Toya Jackson («el corazón de mi hermano está sobre el escenario»). Para meterse en el bolsillo a semejantes padrinos, hace falta tirar de algo más que el clásico greatest hits, y es que este es un show con la emoción a flor de piel y una apuesta escénica y audiovisual de altísima calidad. El Auditòrium de Palma lo acogerá este domingo, a partir de las 19.00.

Enfundado en réplicas exactas de su vestuario, el protagonista se mimetiza al milímetro con su personaje. Ese efecto ‘clon’ persiste en la coreografía, que emula las de Jackson. Temas como Beat it, Billie Jean, Human Nature, Thriller, Man in the Mirror, Black or White o Smooth Criminal, entre muchos otros, engordan el repertorio de este espectáculo para todos los públicos que, en resumen, es como el propio Michael Jackson: grandilocuente, lleno de ritmo, lascivo y frenético. Ingredientes que en su justa medida honran a un artista que se fue demasiado pronto. Prepárense para dos horas de un montaje en el que, eso sí, no se menciona, ni de pasada, sus problemas tanto con la justicia como con su propia personalidad, en ocasiones atormentada y autodestructiva.

Éxito

The Legend King of Pop se centra exclusivamente en el tributo musical, y así lleva paseando su propuesta con gran éxito por las principales salas y teatros de la geografía nacional, desplegando una apuesta musical y escenográfica a la altura de los legendarios shows del propio Jackson.