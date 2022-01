Keep the Faith recupera en Palma los éxitos inapelables de Bon Jovi

Con un repertorio panorámico, con el que han vendido discos como rosquillas y patentado el cardado masculino, Bon Jovi es uno de los incontestables nombres propios del hard rock o heavy comercial, como prefieran, de los años ochenta, la década prodigiosa del género. El mejor homenaje a la banda de New Jersey está garantizado con Keep the Faith, un grupo de curtidos músicos que llevará esta noche a la sala Es Gremi de Palma, a partir de las 21.00, un show encabezado por inapelables éxitos como Livin’ on a prayer, Runaway, You give love a bad name, Always, I’ll be there for you o It’s my life, entre muchos otros.

La propuesta de Keep the Faith recupera con brillo el repertorio de Bon Jovi, un temario que echa chispas sobre el escenario, generando una explosión de nostalgia que conecta generaciones. Y es que los muchachos dignifican la historia de una banda con un repertorio repleto de hits. El primer álbum de los americanos, Runaway, se publicó en 1984. Fue su carta de presentación al mundo, en él ya encontramos deslumbrantes migajas de lo que estaba por venir. Surtido de un rock and roll rápido, trufado con estribillos pegadizos, obtuvo un notable resultado en ventas. De hecho, su contundente irrupción en la primera división del hard rock mundial les enroló en una gira promocional junto a Scorpions y Kiss, con quienes se dieron a conocer en Europa. De vuelta a Estados Unidos llegaría su gran pelotazo, el superventas Slippery when wet (1986) al que siguió otro álbum memorable, New Jersey (1990), para entonces la banda del guaperas Jon Bon Jovi ya estaba en boca de todos. Su ascenso había sido meteórico, y el resto, como suele decirse, es historia. Una historia que Keep the Faith revive sobre el escenario clonando tanto el estilismo como el sonido genuino de la banda, con los que arma un show que ronda las dos horas.