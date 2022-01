‘L’Adoració dels Reis’, a punto en Ses Voltes

Ya casi está aquí. Una de las propuestas más aplaudidas, queridas y aclamadas del calendario navideño de Ciutat es, sin duda, la representación de L’Adoració dels Tres Reis d’Orient, un texto de Llorenç Moyà que desde hace 37 años la compañía Taula Rodona sube a escena cada 6 de enero en el recinto de Ses Voltes de Palma. El secreto de su éxito no es otro que su reparto, compuesto por rostros de la sociedad civil en un rol de actores y actrices por un día, y, sobre todo, las muy esperadas morcillas. Será mañana, a las 12.30 horas.

Herodes, el Secretari, el General, los Reis y toda la tropa de la Adoració ya tienen todo preparado para tomar el escenario de Ses Voltes, una edición que, si las previsiones meteorológicas no fallan, contará con un día soleado. Los ensayos han tenido lugar en el Centre Flassaders de Palma –antes lo hacían en el Teatre Xesc Forteza y se mudaron a este espacio del Casc Antic– desde el pasado mes de octubre y el resultado promete, según adelantaba a este diario Bernat Pujol, codirector del montaje junto a Mateu Fiol. Así será porque noticias de actualidad para nutrir las punzantes y humorísticas morcillas se han dado sin cesar a lo largo del último año, desde la dichosa pandemia del coronavirus y sus variantes delta y ómicron, hasta la estancia del Rey emérito en Abu Dabi, el volcán de La Palma y muchas más.

Un momento de los ensayos, en el Centre Flassaders.

La de este 2022 será la segunda representación en tiempos de pandemia, un hecho que no ha provocado la cancelación de este espectáculo puesto que se realiza en un recinto exterior, con mascarilla y distancia social. De esta forma, la seguridad del público está garantizada y, aunque no se puede reservar entrada, lo más adecuado es acudir con antelación suficiente para asegurarse un sitio y disfrutar de una obra que no pierde vigencia.