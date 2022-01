René Mäkelä: «Hay una explosión de arte urbano en la Isla, es un hervidero de talento»

René Mäkelä (Palma, 1977), uno de los artistas mallorquines con más proyección internacional, ha vuelto a sorprender. En esta ocasión, el pintor ha desplegado su creatividad e ingenio para rendir homenaje al futbolista Samuel Eto’o. Un mural de diez metros de altura situado en el exterior de Son Moix que se presentó el pasado domingo con toda la comitiva del Real Club Deportivo Mallorca y el propio Eto’o. En esta entrevista, Mäkelä hace balance de este último año, de sus planes de futuro y cómo ve el panorama artístico en plena pandemia.

¿Cómo llega a pintar un mural en Son Moix?



—Andy Kohlberg, actual presidente del Real Mallorca, tiene una visión muy americana de los estadios. Pretende acercarlos más a la afición, convertirlos en espacios multifuncionales, lugares para la gente. A raíz de esa visión, Alfonso Díaz, CEO del club, y Albert Salas, director de comunicación, se pusieron en contacto conmigo. Semanas después, nos reunimos en el estadio para barajar qué podíamos hacer, cómo se quería enfocar y dónde se quería ubicar el mural. Entre todos pensamos en un icono del Club y salió el nombre de Samuel Eto’o.

¿Cuál fue su idea en ese momento?



—Presenté un boceto en el que plasmé las diferentes facetas del futbolista durante su etapa en el Mallorca, con imágenes superpuestas de su rostro y el resultado ha sido un Eto’o de superación y lleno de alegría que transmitía todo eso a la afición. Desde el primer momento me dieron una total libertad creativa y trabajar con el Real Mallorca ha sido un enorme placer, tanto a nivel personal como profesional.

¿Qué repercusión ha tenido para usted?



—La verdad que ha sido todo una bonita experiencia. El alcance ha sido enorme al estar por en medio La Liga, un futbolista con la trayectoria de Eto’o y un gran club como es el Mallorca. Estoy muy agradecido. Aunque me quedo con una obra que estará siempre a la vista de toda la afición, una pared para disfrutar.

¿Qué balance hace del pasado 2021?



—Teniendo en cuenta la situación sanitaria, el balance es muy positivo. A través de la marca Makelismos estamos firmando muchas colaboraciones interesantes como la de Milbby, donde colgamos un cuadro en cada nueva apertura. A corto plazo tengo previsto también viajar a Miami para realizar otro mural en el Downtown.

¿Cómo le ha afectado la COVID-19, tanto en lo personal como en lo profesional?



—Las consecuencias de la pandemia en todo el mundo son desoladoras. No solo a nivel humanitario. Todos los sectores se han visto castigados y en líneas generales tengo que agradecer que a mí solo me ha afectado a nivel profesional. Tuve que anular mis viajes a Estados Unidos y muchas exposiciones. He aprovechado para trabajar y darle más forma a la marca, junto a mis socios Jesús Moreno y Alfonso López, por lo que estoy muy satisfecho.

¿Qué relación tiene con el circuito de artistas y galeristas mallorquines?

—De momento no he tenido el placer de trabajar con galerías mallorquinas, aunque espero hacerlo en un futuro. Ahora mismo hay una explosión de arte urbano en la Isla, Mallorca se está convirtiendo en un hervidero de talento. Abraham Calero, los hermanos Garló, Ausenta, 2 Flu o el ilustrador y pintor Oriol Angrill son auténticos artistas y están haciendo cosas muy potentes. Con Calero tengo pendiente un proyecto muy interesante, pero estamos buscando el momento.

Su trabajo alcanza el territorio nacional e internacional, pero su residencia está en Mallorca. ¿No se ha planteado marcharse?



—De momento mi sitio está en Mallorca. Mi familia vive aquí y no tengo previsto mudarme. Además, la calidad de vida de la Isla es inmejorable. Cuando estoy de viaje solo pienso en regresar. De todas formas, el aeropuerto de Son Sant Joan tiene muy buenas conexiones, por lo que es muy fácil ir y venir. Además, hoy en día a través de las redes sociales se puede tener contacto con cualquier circuito artístico.

¿Sigue con los NFT’s?



—Sí, desde Makelismos Brand tenemos previsto sacar en breve un segundo NFT. El cuadro Una calavera tributo a Basquiat. También una animación en 3D y una línea de ropa en el metaverso –el mundo virtual–.