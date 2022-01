El cine de 2022: superhéroes, terror, animación y secuelas muy esperadas

Tras un 2021 en el que Spider-Man: No Way Home provocó el regreso de los espectadores al cine, Hollywood confía de nuevo para 2022 en los superhéroes y en secuelas muy esperadas. Una batería de grandes producciones con las que quieren recuperar el terreno perdido por la pandemia. El primero en llegar a las salas será Morbius. Jared Leto se pone en la piel del Dr Michael Morbius o el vampiro viviente en el que será el primer largometraje de este anti-héroe de Marvel. Se estrena el 28 de enero; pero antes, el viernes 14, aterrizará en las salas el reinicio de la saga de terror Scream, de título homónimo. A su vez, en febrero se podrá ver Uncharted, adaptación de la exitosa saga de videojugos protagonizada por Tom Holland.

Batman

En marzo llegará el nuevo Batman con Robert Pattinson como el hombre murciélago, acompañado de Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano o Andy Serkis. Otro que regresa es Thor (Chris Hemsworth) en la secuela de Ragnarok (2017). También el Dr. Strange en una nueva entrega de sus aventuras en mayo. Y habrá que esperar a noviembre para ver Wakanda Forever, la secuela de Black Panther, rodada tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, y a diciembre para Aquaman and the Lost Kingdom. También habrá superhéroes en otras producciones, en este caso de animación, como Spider-Man: Across the Spider-Verse, en octubre.

Un filme muy esperado es la secuela de Avatar, prevista para el 16 de diciembre. La historia, dirigida por James Cameron, se sitúa 14 años después de la original. Otro de los grandes regresos es Top Gun, una de las películas más famosas de Tom Cruise, que estrenará otra Misión imposible. El nuevo año traerá también otras secuelas: Jurassic World Dominion, con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, y una nueva película basada en la serie Downton Abbey, que llegarán en junio y marzo, respectivamente. En abril llegará Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, tercera entrega de la saga creada por J. K. Rowling y que es una precuela del mundo de Harry Potter. Y aunque no es una secuela, sí es una nueva versión de una famosa y muy adaptada novela, Muerte en el Nilo, una de las más populares de Agatha Christie.

El mundo de la animación viene cargado este año y entre los títulos previstos destaca Lightyear, la precuela de Toy Story protagonizada por el fantástico muñeco piloto. Se estrenará en la segunda mitad del año, mientras que la segunda entrega de Sonic, adaptación del popular videojuego, llegará en abril. Ya en diciembre se verá Super Mario Bros y en julio le tocará a los Minions.