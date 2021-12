Veinte años de cine con ‘Harry Potter’, «mucho más que una saga»

Este sábado, día 1 de enero, además de ser el ansiado fin de este 2021 tan incierto, es también una fecha para enmarcar: HBO Max estrena Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts. De esta manera, los amantes del universo Harry Potter, tanto en su vertiente literaria como cinematográfica, tienen una cita muy especial para celebrar las dos décadas de este gran regalo. Para festejarlo, cuatro personas de diferentes ámbitos de la cultura reflexionan sobre este fenómeno tan vigente tantos años después de que se estrenara, el 30 de noviembre de 2001, Harry Potter y la piedra filosofal.

La veterana escritora Rosa Maria Colom, autora de literatura infantil y juvenil, recuerda el «ansia» con la que se aventuró a comprar el primer libro de Harry Potter y, años más tarde, ir a ver la película. «En seguida me di cuenta de que tenía en las manos un mundo absolutamente nuevo y sorprendente. En la larga historia de la fantasía nunca se ha escrito nada igual», afirma Colom, que se define como una gran admiradora de Albus Dumbledore. «Además de sentir absoluta admiración por una autora de imaginación tan exuberante y refinada, pienso que lo más destacable es la gran cantidad de ‘no lectores’ que ha convertido en adictos y que gracias a la saga son ahora lectores apasionados», añade.

Descubrimiento

Por su parte, el presidente de CineCiutat, Javier Pachón, asegura que «Harry Potter es algo generacional» y detalla que su importancia radica en tres aspectos: constituye un «puente entre la literatura y el cine; engancha a jóvenes generaciones y el propio desarrollo creativo de la saga supo explorar formas distintas de hacer películas». Asimismo, Pachón valora que «ayudó a que la gente descubriese otro tipo de cine» e insiste en que «marcó un antes y un después». «Te gustarán más o menos, pero sin duda le hacen bien al mundo del cine y a la literatura más allá del fenómeno comercial que también fue», indica.

Laia Alegret, de la librería Drac Màgic, también habla del «fenómeno» Harry Potter, el cual «es muy sostenido en el tiempo. Va teniendo sus épocas cíclicas, por ejemplo, cuando lanzan una película o es el aniversario. Es una muy buena saga juvenil que ha creado lectores y lectoras porque, aparte de estar bien escrita, aglutina los grandes temas de un buen libro de literatura juvenil, aunque en realidad se puede disfrutar en diferentes edades: el valor de la amistad, en este caso también la magia o la lucha entre el bien y el mal», opina.

Como lectora, apunta, «recuerdo que cuando salió el primer libro me enganchó tarde, a los 18 años, y consideraba que este tipo de literatura no me tocaba. Sin embargo, cuando iban por el tercer o cuarto libro, me decidí a leer el primero y caí de bruces. Me los leí todos con mucha ansia y me convertí en una fan». El cineasta Jaume Carrió rehúye de la «eterna discusión de si es mejor el libro o la película» y señala que «en los libros nace el universo, y con las películas ese universo se vuelve popular, eterno, y ayuda a configurar la manera de entender las relaciones interpersonales de una generación entera». «Nunca me molestó que las películas no contaran todo lo que aparecía en el libro.

El hecho de saber que las novelas esconden más detalles de la trama ha animado a muchos a coger el hábito de la lectura o, en mi caso, a leerlos en inglés al no poder esperar a que saliera a la venta la traducción al catalán de la novela», destaca. Carrió va un paso más allá y subraya que «Harry Potter es algo más que una colección de novelas, es mucho más que una saga de películas; Harry Potter es una cuestión de identidad. Como profesor veo año tras año a alumnos que, a diferencia de la negación que habrían mostrado en el pasado, dicen orgullosos ser de Hufflepuff para exponer con orgullo su derecho a ser, por voluntad propia, los más discretos del grupo», apostilla.