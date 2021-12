Al regreso de series míticas, con nuevas temporadas, spin-off, secuelas y precuelas, desde Juego de Tronos o The Crown a Stranger Things, este 2022 suma estrenos basados en hechos reales –Pam y Tommy», «WeCrashed», «Los últimos tres días– y, por fin, la versión de J.A. Bayona de la carísima El señor de los anillos. Además, habrá muchas propuestas del Universo Marvel –Moon Nigth, El pacificador, She, Hulk y Armor Wars– y de Star Wars –Obi-Wan Kenobi, Ahsoka o Andor, a la espera de confirmar que se puedan estrenar en 2022 Lando y The Acolite, y sorpresas como Gremlins: Los secretos del Mogwai o The Last of Us, la atrevida recreación en serie del videojuego del mismo título.

Sin duda, la serie más esperada es La Casa del Dragó (HBO Max), precuela de Juego de Tronos que narra las idas y venidas de los antepasados de Daenerys Targaryen, conocida como Khaleesi. La nueva serie, que se desarrolla 200 años antes de empezara la guerra por el Trono de Hierro, tendrá el atractivo añadido de reconocer muchos rincones de Cáceres, donde se rodó gran parte de la serie. Otro de los que promete ser uno de los bombazos de 2022 es El señor de los anillos (Amazon Prime), de J.A. Bayona, serie épica cuyo presupuesto supera los 500 millones de euros y se desarrolla miles de años antes de los acontecimientos que se narran en los filmes El Hobbit y El Señor de los Anillos. Mientras, Anne Hathaway y Jared Leto, dos de los rostros más conocidos de Hollywood, son los protagonistas de la esperada serie de Apple TV WeCrased, el título elegido para contar la historia real de los escándalos financieros que rodearon a la compañía de oficinas de coworking WeWork, el ambicioso ascenso y la caída inevitable de una de las startups más valiosas del mundo. También se estrenará Pam y Tommy (Disney +), la serie que recrea la escandalosa historia de amor entre Pamela Anderson, y Tommy Lee, batería de Mötley Crüe, que se casaron en 1995 tras 96 horas de noviazgo.‎ Debutará el 3 de febrero, con Lily James y Sebastian Stan en los papeles principales. Antes, el 25 de enero llega Los últimos tres dias (Filmin), la miniserie que aborda la presión internacional sobre el presidente de Yugoslavia, y criminal de guerra, Slobodan Milosevic. Imágen de ‘El señor de los anillos’, serie que llegará en 2022 a Amazon Prime Video. The Crown llega con su quinta temporada. Por su parte, será también el año de The Last of Us es la versión para televisión del videojuego ideado para la PlayStation 3, aún sin fecha de estreno. Además, habrá otra secuela, Vikingos: Valhalla (Netflix, 25 de febrero), y una nueva versión del hit adolescente de los 2000 Rebelde (Netflix, 5 de enero). En cuanto a nuevas temporadas, en 2022 habrá más episodios de Euphoria, (HBO Max, T2, 10 de enero), Los Bridgerton (Netflix, T2); The Crown, (HBO Max, T5, noviembre), rodada en Mallorca; Stranger Things (T4, Netflix);Gossip Girl (T2, HBO Max) o Killing Eve (HBO Max, T4, febrero). ‘Pam y Tommy’. En cuanto al universo Star Wars, Boba Fett se adelantó a diciembre de 2021, pero 2022 es una caja de bombones para los adictos a la gala galáctica: Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Andor, Lando y The Acolite. No faltarán las series de Marvel. La primera en llegar será El pacificador (HBO Max, 13 de enero), a la que seguirán Moon Knight (Disney+); Ms. Marvel (Disney +); She, Hulk (Disney +);Ironheart (Disney+), y Armor Wars (Disney +). También volverán los malvados ‘seres’ de Gremlins: Los secretos del Mogwai (HBO Max), así como Fraguel, de Jim Henson, en una nueva serie de 13 episodios, el 21 de enero.