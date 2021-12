‘Spiderman’, ‘¡Canta! 2’ o ‘WestSide Story’ pueblan la cartelera navideña

La cartelera de los cines de Mallorca cierra el año con títulos para todos los gustos, con varias propuestas familiares muy apropiadas para la fecha del año, así como algún que otro drama, candidatas a los Goya o los Oscar y alguna que otra continuación sorpresa. Spiderman: No Way Home lidera claramente cualquier cartel debido al fenómeno mundial que está siendo. Si no la han visto, y son mínimamente seguidores del personaje, no duden y acudan a su cine más cercano.

Los estrenos más recientes incluyen el remake de Steven Spielberg de West Side Story, con buenas críticas, así como la continuación Matrix: Resurrections, de nuevo con Keanu Reeves y Carrie Ann Moss como Neo yTrinity. Los más pequeños disfrutarán con el enorme y rojo perro gigante Clifford o Encanto, el musical de Disney para las Navidades con canciones deLin Manuel Miranda. Y para cantar hasta dejarse la voz, ¡Canta! 2, de Universal, tratará de dejarnos afónicos. Los pósters de las españolas El buen patrón, favorita para los Goya con 20 nominaciones, el suspense de Way Down, la comedia Mamá o papá o La familia perfecta, conviven codo con codo en las programaciones de los cines en las que también aparecen una nueva entrega de los atrapaplasmas con Cazafantasmas:Más allá. El drama La casa Gucci, que cuenta con un buen posicionamiento para los Oscar, continúa ofreciendo la loca historia de la familia de la moda quienes compiten por atraer a los espectadores con los zombies de Resident Evil: Bienvenidos aRaccoon City o el alienígena Venom en su segunda entrega, Habrá matanza. Por último, la interesante cinta La última noche ofrece una NocheBuena de corte apocalíptico con el fin del mundo a los postres. Otra opción es La última cena, mientras que el fin del mundo es lo que mueve la nueva de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrance, No mires arriba. Ahí arriba, precisamente, es adonde nos lleva de nuevo Stanley Kubrick con la reposición que hacen el 30 de diciembre en el CineCiutat de su obra maestra 2001: una Odisea del espacio para cerrar el año en las estrellas.