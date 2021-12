Ocimax Palma, del grupo Aficine, batió este miércoles su récord de espectadores si contamos desde marzo de 2020 con una cifra que se aproximó a los 4.000 visitantes. Un número al que se habían acercado durante el verano, pero que no había podido alcanzar hasta ahora gracias al éxito de taquilla que ha supuesto el estreno de Spiderman: No way home.

Y todo a pesar de continuar con un aforo al 75%, según explica Juan Salas, gerente del grupo Aficine responsable de las salas de Ocimax. El éxito de la nueva cinta protagonizada por Tom Holland como el Hombre Araña se ha dejado notar a escala internacional y nacional, superando récords de taquilla, y dejándose notar en Balears desde el pasado 16 de diciembre, cuando llegó a las salas. Las colas para acceder a las diferentes sesiones de la cinta, que comparte cartelera con otros títulos como ¡Canta 2! y Matrix Resurrections y West Side Story, recientemente estrenadas, o Cazafantasmas: Más allá y La Casa Gucci, que ya acumulan algunas semanas en programación. Desde Aficine, además, explican que todo ello siempre «cumpliendo las normas de seguridad y sanitarias» vigentes y con la mirada puesta en las restricciones que pueden volver a imponerse en los próximos días debido al aumento de contagios.