La Simfònica y Sa Nostra ofrecen sus conciertos solidarios para Navidad

La Navidad está más cerca, a la vuelta de la esquina, y por eso no es de extrañar que empiecen a proliferar los conciertos y los encuentros musicales para celebrar las fiestas. Este miércoles se llevaron a cabo dos conciertos para festejar estas fechas venideras tan especiales. Este miércoles, en Palma, y precisamente a la misma hora (20.00) se celebraban dos recitales.

Por una parte, la Orquestra Simfònica y la PetitaSimfònica, formada por 32 niños seleccionados , ofrecieron el tradicional Concert de Nadal, en el Palau de Congressos de Palma. La recaudación de la velada, bajo la dirección de Pablo Urbina, fue a beneficio de Sonrisa Médica, dedicados a repartir diversión entre los niños hospitalizados. El repertorio, como no podía ser de otra manera, fue muy navideño, con piezas como Apertura festiva, de William Grant Still; Cascanueces, de P. I. Txaikovski; The Polar Express, selección de Alan Silvrstri y Paul Murtha, así como Villancicos catalanes de Salvador Brotons.

La Església de SantaEulàlia acogió el evento organizado por Sa Nostra. Foto:JAUME MOREY

Por otra parte, la Fundació Sa Nostra, en colaboración con CaixaBank, organizó el tradicional ConcertSolidari de Nadal, que se realizó en la Església de SantaEulàlia de Palma. En esta ocasión participaron más de 50 cantaires procedentes del Cor de la Fundació Sa Nostra y los Blauets de l’Escolania deLluc, que interpretaron obras como Anem a Betlem, La pastora Caterina, Dalt el cel els àngels o Adeste fideles, entre muchas otras. La entrada donativo estaba destinada a la Fundació Handisport Mallorca, entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo integrar a las personas con discapacidad a través del deporte.