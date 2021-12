Diciembre es un mes especial para los estrenos de series. Las distintas plataformas reservan para estas fechas algunos de los títulos más esperados, tanto estrenos de series como nuevas temporadas de títulos ya en emisión. Llegan las fiestas navideñas y con ellas una buena lista de títulos para ver en familia o disfrutar en soledad, con distintos géneros y para todas las edades. Algunos de los estrenos más importantes ya han llegado en los primeros días de este mes de diciembre y las emisiones más esperadas se irán sucediendo hasta el final del mes y del año.

3 de diciembre

Vienna Blood (Movistar): El joven médico Max Liebermann y el detective Oskar Rheinhardt regresan para resolver tres nuevos e intrigantes casos en el otoño de 1907, un momento histórico de esplendor cultural para la ciudad de Viena, pero donde comienza a intuirse una corriente antisemita. Segunda temporada de una serie que nos recuerda mucho a Sherlock, pero que va encontrando su identidad propia con una ambientación impecable y unos casos enrevesados e intrigantes.

La casa de Papel (Netflix): Los ladrones de la careta de Dalí siguen con su pulso al sistema robando el Banco de España, aunque atraviesan sus horas más bajas, con algunos de los miembros en peligro de muerte y dudas sobre la lealtad de sus propios compañeros. Prepárate para el último golpe. La esperada quinta y última temporada de una de las series de más éxito de los últimos tiempos.

8 de diciembre

Titanes 3 (HBO Max/Netflix): Serie ambientada en el mundo de superhéroes de DC Cómics que sigue a un grupo de jóvenes héroes, que une sus fuerzas para luchar contra sus propios demonios y salvar el planeta.

Landscapers (HBO Max): Olivia Colman y David Thewlis protagonizan esta serie de cuatro episodios inspirada en hechos reales. Relata la historia de amor entre Chris y Susan Edwards, una pareja británica aparentemente anodina que se convierte en el foco de una investigación cuando se encuentran dos cadáveres en el jardín trasero de una casa en Nottingham.

9 diciembre

And just like that (HBO Max): Miniserie de TV. 10 episodios. Secuela de 'Sex and the City' en formato miniserie. Sin el personaje de Samantha (Kim Cattrall), la serie seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50.

10 de diciembre

The Expanse 6 (Amazon): Basada en las novelas de James S. A. Corey, The Expanse es una obra de política y ciencia ficción galardonada y aclamada por la crítica y que tiene lugar cientos de años en el futuro. Los humanos han colonizado el sistema solar con las Naciones Unidas controlando la Tierra y un poder militar independiente que habita Marte. Desesperados por aire y agua, la serie comienza con La Tierra y Marte al borde de la guerra por hacerse con los recursos encontrados en el Asteroide Belt. Con pocas opciones para sobrevivir, los aliados luchan por el futuro de la humanidad.

15 de diciembre

Harley Quinn (HBO Max): Basada en el popular personaje del Universo DC, Harley Quinn finalmente ha roto con el Joker e intenta triunfar por su cuenta como la criminal Queenpin de Gotham City en esta serie de comedia de acción animada para adultos y con episodios de media hora. La serie presenta a Harley Quinn, Poison Ivy y todo un elenco de héroes y villanos, antiguos y nuevos, del Universo DC.

17 de diciembre

The Witcher 2 (Netflix): Henry Cavil protagoniza esta serie basada en la exitosa saga de libros de fantasía, una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Pero cuando el destino lo arroja hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto. Con Geralt y la princesa Cirilla reunidos, ahora él tendrá que protegerla tanto de los peligros externos como del que surge del enorme poder de ella.

Estación Once (HBO Max): Historia de los supervivientes de una gripe devastadora en su intento por reconstruir el mundo de nuevo agarrándose a lo más preciado que han perdido. Encabezan el reparto Mackenzie Davis, Himesh Patel y Daniel Zovatto, con la participación de Gael García Bernal y Danielle Deadwyler.

19 de diciembre

Dan Brown, el símbolo perdido: Cuando su mentor y amigo Peter Solomon, director del instituto Smithsonian, es misteriosamente secuestrado, Robert Langdon emprende una carrera contra reloj para descifrar unos enigmas que lo sumergen de lleno en una conspiración con tintes masónicos y que le llevará a reencontrarse con una vieja amiga: Katherine, la hija de Peter. Ambos tendrán que echar mano de sus conocimientos y sangre fría para intentar salvar a Solomon y evitar que uno de los secretos mejor guardados de la historia caiga en manos equivocadas. 'Thriller' basado en el superventas de Dan Brown.

22 de diciembre

Emily en París (netflix): Lily Collins es la protagonista de la serie creada por Darren Star ('Sexo en Nueva York', 'Younger') de la que llega su segunda temporada. Emily es una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago que consigue el trabajo de sus sueños en París cuando su empresa se hace con una compañía francesa de lujo. Ella será la responsable de modernizar la estrategia de redes sociales. La nueva vida de Emily en París estará llena de aventuras y retos mientras lucha por ganarse a sus compañeros de trabajo, hacer amigos y probar suerte en el amor.

29 de diciembre

El libro de Boba Fet (Netflix Disney): Temuera Morrison y Ming-Na Wen protagonizan la nueva serie de Star Wars, en la que el legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand regresan a Tatooine para reclamar el territorio que gobernaron en su momento Jabba el Hutt y su sindicato del crimen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodríguez, Kathleen Kennedy y Colin Wilson están entre los productores ejecutivos de la serie.

31 de diciembre

Kobra Kai 4 (Netflix): Ralph Macchio y William Zabka, protagonistas de 'Karate Kid', encabezan el reparto de esta serie que recupera a los protagonistas de la película de 1984 y sus secuelas.

En esta secuela de 'Karate Kid' 30 años después de su enfrentamiento final en 1984 en el torneo de karate All Valley, Johnny Lawrence (William Zabka) está en un momento malo de su vida. Sin embargo, tras ayudar a Miguel (Xolo Maridueña), un niño que sufre bullying, Johnny decide volver a abrir el dojo Cobra Kai. El problema es que esto vuelve a desatar la rivalidad con Daniel LaRusso (Ralph Macchio), que ahora es un hombre de negocios felizmente casado, pero al que le falta algo tras la muerte de su mentor, el Sr. Miyagi.