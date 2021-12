El amigo y vecino Spiderman ‘se lanza’ a salvar la taquilla mundial en estas Navidades

Peter Parker, ese amigo y vecino de la ciudad de Nueva York, está de vuelta. La tercera película de la saga del Spiderman de Tom Holland se estrenó el pasado 16 de diciembre entre una tremenda emoción por los rumores y las especulaciones sobre qué puede dar de sí la trama del multiverso, y eso se ha dejado notar en las taquillas de todo el mundo. El Lanzatelarañas, con su cinta Spiderman: No way home, ha acudido al rescate no solo de M. J. y la Gran Manzana, sino de los cines de todo el mundo durante estas Navidades.

Solo el miércoles 15, día de su preestreno en Estados Unidos, la cinta ya acumuló 43,6 millones de dólares en todo el país. Mientras, en Europa, los datos son similares. En Francia, por ejemplo, ha logrado recaudar más que Vengadores: Ifinity War en su estreno, con un 2 % más que esta última. En Italia ha sido la cinta más vista con 3 millones de euros en su primer día, mientras que en el Reino Unido alcanzó más de 7 millones, batiendo todos los récords. En cuanto a España, su estreno ha supuesto la mejor primera fecha lanzada en un jueves desde 2019, con 330.000 espectadores, y con una taquilla de más de 2 millones de euros. Todo ello, sin contar con los datos del fin de semana, el primero con las nuevas aventuras de Peter Parker en cartelera, y en el que las previsiones apuntaban a una recaudación de 300 millones a nivel global. La idea del multiverso que explora la cinta dirigida por Jon Watts ya fue utilizada en los cómics y, a su vez, en la cinta de animación de Sony Spiderman: un nuevo universo. No obstante, es la primera vez que el Hombre Araña en versión real se adentra en esta locura de posibilidades infinitas en el cine. Así pues, al protagonista, interpretado por Tom Holland, se le unen por primera vez villanos correspondientes a las películas de otras sagas como son AlfredMolina, Jaime Foxx o Willem Dafoe que retoman sus alter ego como el Doctor Octopus, Electro y el Duende Verde, respectivamente. Además de ellos, hay otros antagonistas de cintas pasadas, lo que ha generado mucha especulación ante la posibilidad de que Andrew Garfield y Tobey Maguire puedan aparecer junto a Holland, ya que ellos fueron los dos Spiderman anteriores en las sagas de Marc Webb y Sam Raimi. Todas estas posibilidades y dudas quedarán solventadas en la cinta, la tercera de Tom Holland con las mallas del trepamuros, y que ha confirmado nuevas cintas como tal, y auguran un fin de semana y unas Navidades de taquillas de récord, pudiendo ser Spiderman:No way home el regreso real a la normalidad en los cines con la barrera de los mil millones de recaudación todavía por batirse desde que comenzó la pandemia allá por 2020. En la Isla hay varias salas que ofertan la posibilidad de ver la película. En total son las cinco siguientes: Ocimax Palma, la Sala Augusta y Multicines Manacor, del grupo Aficine; el Festival Park, de Cinesa; y Artesiete en el centro comercial Fan Mallorca.