Gallery Red y Elena Gual, una unión con futuro internacional

La artista mallorquina Elena Gual (1994), una de las creadoras punteras y con más proyección de España, firma con Gallery Red un acuerdo de representación exclusiva que une sus destinos con la mirada puesta en el mercado del arte internacional y, a su vez, la comodidad de trabajar «en casa». Drew Aaron, el magnate estadounidense detrás del sello de Gallery Red, califica esta unión como «una de las noticias más importantes para nuestra galería» y no duda en bautizar a Gual como «la nueva Basquiat».

Gual, que recientemente tuvo en la Grove Square Gallery de Londres su primer sold-out, acumula cientos de miles de seguidores en las redes sociales y cuenta con una experiencia que tiene una dirección claramente ascendente. Su formación clásica, con estudios en la Florence Academy of Art y en la de Saint Martin de Londres, se vio redirigida debido a una alergia repentina al aguarrás con el que se limpian los pinceles. Así fue cómo comenzó a desarrollar la técnica de pintar con espátula, tan única y característica, que le ha valido reconocimiento internacional. Sobre esta nueva colaboración, la joven artista indicó que «no hay sitio que me guste más que Mallorca», por lo que el poder «juntar la visión internacional con estar en casa» es genial.

En cualquier caso, no oculta que «es más difícil hacerse un nombre desde aquí hacia afuera que al revés, por eso he vivido en Londres y he trabajado allí, pero ahora esta sorpresa es lo mejor que me ha pasado en mi carrera y creo que las cosas pasan por una razón». Ante la trayectoria de Aaron y la galería, Gual detalla que «no hablamos de alguien emergente, sino de mi trabajo visto a través de los ojos de un coleccionista con 20 años de experiencia», y por esta razón se siente «superprivilegiada por el hecho de que alguien que ha vivido por y para el arte tenga suficiente interés como para llevar mi trabajo por el mundo entero».

Aaron, magnate al frente de Gallery Red y la artista mallorquina Elena Gual.

Por su parte, Aaron detalla que «nunca he visto tanto talento como cuando vi su trabajo por primera vez». Sobre la unión, explica que es «como un matrimonio en el que ya hemos tenido alguna discusión, lo cual es sano» y no oculta que se siente «lo suficientemente afortunado por haber encontrado una artista en la que creo tanto como para dedicar mi vida a su trabajo». Tampoco vacila Aaron al señalar que «cuando vi por primera vez fotos de las obras de Elena me encantaron, pero tras ver cómo trabaja me di cuenta de que nunca había visto un talento como este».

Ventas

Gual y Gallery Red serán ahora compañeros de viaje convirtiéndose Red en su galería madre. La idea es «trabajar con otras galerías estratégicas y colaboradores alrededor del mundo para exhibir sus trabajos y hacer shows», señala Aaron que adelanta, además, que «hay mucha expectación por su obra y tenemos una larga lista de espera de clientes importantes. De hecho, ya hemos vendido su primer trabajo a Philipp Zwimer, que formará parte de la colección permanente de una de las familias de coleccionistas más importantes del mundo con una gran colección de Richter, Andy Warhol, Banksy, etcétera». El estilo de Gual se caracteriza por el uso de la espátula a la hora de realizar sus pinturas. Ella misma explica que «detrás de cada paletazo hay muchísimos años de trabajo y estudio».

Esta fuerza cautivadora de sus pinturas unida a la clara proyección internacional que ya atesora han hecho que Aaron llegue a bautizarla como la «nueva Basquiat», algo que «creo sinceramente», indica. Gual recoge este apelativo con buen humor y explica que «me sabe mal porque yo no tengo nada que ver con el estilo de vida que él llegaba ni mi carrera ha tenido un inicio tan difícil, pero es un privilegio enorme que alguien me vea como tal y lo veo como un sueño que debo luchar y seguir trabajando para conseguir».

Además, Gual asegura que «hay muchas sorpresas por venir» y se siente cómoda porque «el equipo que hemos formado es como siempre he imaginado que debería ser».

El objetivo marcado, «renombrar qué es el arte en Mallorca». Con dicha meta, y el mundo como horizonte, el matrimonio de Gallery Red y Elena Gual da sus primeras pinceladas –o paletazos, en este caso–, y augura un futuro prometedor que, en palabras de Aaron, es «una de las noticias más importantes que hemos tenido en nuestra galería y también es algo muy bueno para Mallorca», ya que el nombre de Gual y Gallery Red llevarán la Isla por todo el mundo en el contexto del arte de primer nivel.