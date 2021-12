Comedias de enredo, conciertos de música pop, rock y clásica miden su musculatura sobre los escenarios de Palma, donde también afloran propuestas dramáticas, musicales con mensaje reivindicativo y mucho más. Durante esta Navidad en Mallorca se pueden encontrar un gran abanico de planes de ocio para disfrutar de los teatros, conciertos y películas de estreno en la ciudad. Toda una oportunidad que vivir la oferta cultural que ofrece la Isla estos días.

Para hacer bien el amor hay que venir al Sur (FOT musical carra)

Trui Teatre acoge este show musical dirigido por Ricard Reguant e inspirado en las canciones de Raffaella Carrá, que está cosechando un exitoso paso por la cartelera nacional. Su argumento desgrana tres historias sobre tres mujeres que intentan encontrar el amor yéndose de viaje hacia el Sur, tal y como aconseja la canción. Amores y desamores, situaciones divertidas, personajes curiosos, romances, baile, mucho ritmo... Con estas premisas, Reguant remite un relato donde todo se mezcla para crear un auténtico cóctel explosivo, en el que el espectador acabará integrándose como parte esencial del show. En Trui Teatre, el viernes 17 de diciembre, a las 20.30 horas. 30.50 euros.

Un caramull d’embulls

Nueva comedia de enredo protagonizada por Joan Carles Bestard, que se enfunda en la piel de Bernat, todo un liante que, para cubrir una mentira, pide ayuda a su amigo Felip. Éste no duda en hacerle el favor. Pero el entuerto se hará más grande de lo que esperaban y pone en conflicto sus propios matrimonios. Obstinado, Bernat sigue mintiendo y la bola se va haciendo tan grande que ya es casi imposible pararla... en medio de todo, irrumpe en escena Soraya, el motivo principal de la mentira. ¿Cómo deshacer el enbrollo? Y sobre todo, ¿Cómo hacerlo sin que ninguno de los matrimonios salga perjudicado? En Trui Teatre el sábado 25 diciembre, 19.30hs; domingo 26, 18.00hs. Precio: 18 euros.

José Luís Perales

José Luis Perales, el artista hispano más versionado de la historia, regresa a Ciutat inmerso en la gira Baladas para una despedida, con la que pone punto y final a una exitosa trayectoria de más de cincuenta años. A punto de cumplir 77 años, Perales presentará en el Auditòrium su último trabajo Mirándote a los ojos, un triple disco que amalgama sus 35 canciones más representativas. Un compendio en el que no faltan clásicos como Un velero llamado libertad, ¿Y cómo es él? o Canción de otoño. Su repertorio se favorecerá también con alguno de los éxitos que ha escrito para otros artistas como Jeanette (¿Por qué te vas?) o Isabel Pantoja (Marinero de luces). Auditòrium de Palma el jueves 9 de diciembre, 21.00 horas.

Una tienda de París

Un espectáculo musical basado en el libro del escritor y periodista Máximo Huerta, y transcurre a caballo entre los felices años 20 parisinos y la actualidad, uniendo las vidas de dos de sus protagonistas, Teresa y Alice. Sobre el escenario, una fusión de diferentes disciplinas artísticas: Música en directo, teatro, danza, pintura, cine, video proyecciones interactivas… dan forma a un caleidoscopio de sensaciones al servicio de una historia mágica y diferente. En el Auditòrium de Palma el jueves 16 de diciembre, 18.30hs; viernes y sábado, 19.00hs. Precio: 25 euros.

Queen Forever

Tras sus exitosas giras alrededor de la geografía nacional, llenando recintos y actuando ante miles de personas; así como su paso por el talent show Got Talent, donde se plantaron en las semifinalistas conquistado a Risto Mejide, Queen Forever reinicia en 2021 su gira Bohemian Rhapsody, que les llevará por los escenarios de diferentes capitales europeas. De la mano de Tolo Sanders (el Freddie Mercury mallorquín) y Adrián Pujadas (en el papel de Brian May) nace este proyecto con cuidadas caracterizaciones y una puesta en escena minuciosamente diseñada, que se está convirtiendo rápidamente en el tributo más fiel de los míticos Queen. En el Auditòrium de Palma el viernes 17 diciembre, 21.30hs. Precio: 45 euros.

Abba Tribute

Ponte tus pantalones acampanados y tus zapatos de plataforma y ven a disfrutar de este espectacular tributo a ABBA, un show deslumbrante que repasa las canciones que durante una década coparon los primeros puestos en las listas de éxitos. Tras su aplastante victoria en el festival de Eurovisión en 1974 con Waterloo, ABBA se convirtió en un fenómeno global, encadenando un éxito tras otro, desde los ritmos que invitan a bailar de Mamma Mia, Honey y Take a Chance on Me hasta baladas amargas como Fernando y The Winner Takes It All. Este espectacular show logra captar la esencia y el estilo tan característico del grupo sueco, de trajes extravagantes, una puesta en escena exuberante, voces deslumbrantes y armonías espectaculares que convertían títulos como Money, Money, Money, Voulez-Vous y Knowing Me, Knowing You en temas universales de la música pop. En el Auditòrium de Palma el miércoles 22 diciembre, 21.00hs. Precio: 35 euros.

Alabama Gospel Choir

Formado por 20 de las mejores voces del corazón de Alabama, el Alabama Gospel Choir consigue plasmar la historia del Gospel en un recorrido único por las raíces de un género que fusiona como ningún otro lo visceral y lo espiritual. Con un variado repertorio, el coro destaca por la influencia de los cánticos negros espirituales y la música negra de los esclavos africanos. Las grandes voces de la música negra regresan con una renovada propuesta para hacer vibrar de nuevo al público. Este nuevo espectáculo propone un recorrido intenso desde los espirituales del siglo XIX, de profundas raíces religiosas, hasta un homenaje a las canciones de protesta y marchas por la libertad. Su repertorio incluye los grandes temas del góspel, como Jesus Loves Us, When the Saints Go Marching In, A Change is Going to Come. No faltará por supuesto el célebre y vibrante Oh Happy Day!, para configurar un creciente torbellino de palabras y música que arrastra al público a ponerse en pie y a unirse inevitablemente al espectáculo. En el Auditòrium de Palma el jueves 6 enero, 21.00 horas. Precio: 32 euros.

John Williams & Hans Zimmer

Un intenso recorrido por aquellas bandas sonoras que más nos han emocionado. Melodías universales que nos han hecho reír, llorar, soñar, sufrir y saltar de la butaca, que ya forman parte de la memoria colectiva y que hoy cobran vida propia fuera de las salas de proyección. La heroicidad de Star Wars, la audacia de Indiana Jones, y la magia de Harry Potter inspiraron a John Williams a crear algunas de las partituras de películas más queridas de todos los tiempos. Ha trabajado mano a mano con Steven Spielberg y ha compuesto la música que acompaña casi todas las obras del director. Desde la década de 1980, Hans Zimmer ha brindado música para éxitos de taquilla, como Gladiator, Origen, Sherlock Holmes, Piratas del Caribe, así como muchos otros proyectos de cine y televisión. Zimmer ha creado mundos de sonido centelleantes que evocan épocas desde la Antigua Roma hasta el lejano futuro. En el Auditòrium de Palma el sábado 8 enero, 17.30 horas. Precio: 36 a 42 euros.

Michael Jackson Tribute

Se cumplen doce años desde la muerte del Rey del Pop, pero Michael Jackson sigue presente gracias al tributo que le rinde este espectáculo, el más aclamado de Europa, que ha logrado reflejar con maestría la formidable trayectoria musical de Jackson. En el Auditòrium Palma el domingo 9 enero, 19.00 horas. Precio: 35 euros.

Ocaña, reina de Las Ramblas

Ocaña fue un artista auténticamente inclasificable. Irrumpió como performer décadas antes de que nadie supiera qué significaba hacer una performance. De la mano del actor y cantante Joan Vázquez, el controvertido personaje será homenajeado en un recital teatralizado de coplas. En el Teatre Principal de Palma el viernes 26 y sábado 27 diciembre, 20.00 horas. Precio: 8 a 25 euros.