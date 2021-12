Ricard Reguant dirige en Trui Teatre el musical en homenaje a Raffaella Carrà

Ricard Reguant ha sido director de múltiples musicales durante sus más de 40 años de carrera. Ahora, aterriza mañana, a las 20.30 horas, en Trui Teatre (Palma) con su reciente espectáculo Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Una fusión de las canciones de Raffaella Carrà con una historia de comedia. «El repertorio de la Carrà está lleno de letras surrealistas y divertidas, un gran material para hacer una comedia musical», narra.

«Creo que hacer reír es los más difícil del mundo. Además, me llena ver a la gente disfrutar y divertirse con mis trabajos», explica Reguant. Y con este objetivo inició su nuevo proyecto en torno a las canciones de Raffaella Carrà. «Esta idea surge hace varios años. Tenía en mente que todo el material musical de la Carrà podía servirme de mucho, pero me hacía falta un hilo conductor para unir todo ese archivo y crear una historia», argumenta. Una vez definida la trama todo fue rodado, pero la pandemia modificó sus planes. «Me acordaré siempre que yo iba a estrenar el 1 de octubre en el Teatro de la Latina en Madrid y justo ese día cerraron la Comunidad. La gente empezó a cancelar sus entradas y eso afecta. Tras dos meses duros donde la gente no sabía si podía venir al teatro conseguimos empezar a girar muy bien con este show».

Una terrorífica noticia, el 5 de julio de 2021, golpeó a nuestra cultura musical y, como no podía ser de otra manera, a este proyecto. La estrella italiana fallecía. «Es una pena porque ha formado parte de las vidas de mucha gente. Hablamos con ella varias veces para conocernos, pero no se pudo dar. Ella tenía una casa a las afueras de Roma y yo acudí, por trabajo, a la capital italiana pero nunca coincidíamos», detalla. No solo eso. A modo de anécdota, Reguant cuenta que «en una entrevista por televisión, Jorge Javier Vázquez le animó a que cuando viniera a España fuera a ver nuestro musical. Ella afirmó que lo tenía como una asignatura pendiente. Nunca nos puso ningún problema a la hora de hacer este proyecto».

Mito

Mallorca no es el sur de España, pero siempre le ha dado mucho amor al director catalán. Con todo, Reguant quiere desmentir un mito que forma parte de la cultura. «Los públicos son iguales sean del norte, sur, este u oeste. He estado en Bilbao o incluso en Alemania, donde existe el mito de que son más fríos, y la gente se ríe igual que en lugares más ‘cachondos’», asegura rotundamente. Este espectáculo no será el último en la Isla para Ricard Reguant. El 25 de diciembre estrenará Un caramull d’embulls, también en Trui Teatre. «Es una buena oportunidad para bajar la comida de Navidad».