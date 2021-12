El cantante barcelonés Joan Manuel Serrat, de 77 años, se despedirá en el año 2022 de los escenarios, con una última gira de conciertos que iniciará el próximo 27 de abril en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York y finalizará el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Según ha informado en un comunicado, tras la pandemia y después de una «inactividad forzosa», el catalán regresará a la música en directo con una última gira que se llamará 'El vicio de cantar 1965-2022", con la que Serrat se quiere despedir «personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo».

En una entrevista en El País recogida por Europa Press, ha dicho: «Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría». Ha explicado que la gira la plantea de forma que «los lugares comunes, los amigos que quedan y los que se fueron, las comidas, las bebidas, los paisajes y los recuerdos tienen un gran peso». Ha dicho que quiere hacer un espectáculo durante el cual «no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios», en el que habrá 20, 30 canciones, que todavía no sabe cuáles e irá acompañado por su equipo de siempre.

El cantautor ha afirmado que empezará en Nueva York, luego irá a Sudamérica y a partir de verano en España: «Mi propósito no es solo despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años, sino hacerlo en los sitios donde están». «Me despediré y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento», ha remarcado. Serrat nació en Barcelona en 1943 y es cantautor, compositor y poeta, una de las figuras más destacadas de la canción moderna tanto en lengua española como catalana y ha publicado más de 30 discos a lo largo de su carrera.

Entre sus trabajos destacan títulos como 'Cançons tradicionals', 'La paloma', 'Per al meu amic', 'Retratos, 'Canciones de amor', 'La mujer que yo quiero', 'Cada loco con su tema', 'Sinceramente teu', 'Poema de amor', 'Utopía', 'Nadie es perfecto', 'El gusto es nuestro' (con Ana Belén, Miguel Ríos y Víctor Manuel) o 'Dos pájaros de un tiro' (con Joaquín Sabina) y canciones como 'Mediterráneo', 'Penélope', 'Lucía', 'Bienaventurados' o 'Paraules d'amor', entre otras muchas. Pionero de lo que se denominó 'Nova Cançó' catalana, en 1968 fue elegido para representar a España en Eurovisión con la canción 'La, la, la', compuesta por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa (del Dúo Dinámico), y él quería cantarla en catalán y fue finalmente Massiel quien la interpretó en castellano y quien ganó el festival de la canción.