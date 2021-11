📅 Demà dijous 25 de novembre, no us perdeu a @nadalrafel presentant el seu llibre ‘Quan s’esborren les paraules’:



⌚A les 19h

📍Als Cinemes Plaça Albèniz, #Girona

🗣Presentació a càrrec de @ssolerg i @quimnadal

📖Lectura a càrrec de Marta Millà



➡ No hi falteu!@LLIBRERIA22 pic.twitter.com/LfJgBPih6I