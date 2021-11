La infancia, en una fábula ilustrada

El paso del tiempo nos aleja de esa niñez que desearíamos no haber abandonado cuando somos adultos y de la cual queríamos deshacernos para ser mayores en la adolescencia. El nuevo libro del ilustrador Lucreativo, La maravilla de lo cotidiano, nos relata una fábula que reconcilia a su niño interior y nos enseña una nueva forma de mirar la vida: a través de los ojos de los niños. Xarly, como nombre de pila, y Lucreativo, como nombre artístico, observó durante el parón vital del confinamiento que se podía vivir a otro ritmo. Martín, su hijo mayor, fue su mayor inspiración. «Me acuerdo que un día salimos a pasear a la perra y vimos un hormiguero. Antes no me hubiera parado porque he visto miles y siempre iba con prisa, pero esta vez me paré con él. Nos agachamos y volví a maravillarme por algo tan simple como son las hormigas», confiesa.

Niño interior Todos tenemos en nuestro interior restos del niño que un día fuimos. «Siempre digo que mi tope de maduración fueron los siete años, ahí me quedé. Sí que es verdad que cuando te vas haciendo mayor, y ahora que soy padre lo noto más, estoy siendo un poco más gruñón. Este libro es también una forma de hacer las paces con ese chico infantil», relata.

Xarly tiene claro que su familia es lo más importante de su vida. «Antes trabajaba en una agencia y no era compatible con el modelo de familia que queríamos. Ahora soy freelance y puedo dedicarle el tiempo a mi familia como siempre he querido», detalla. Con tres hijos que cuidar el tiempo escasea pero añade que «aprovecho cualquier rato para crear y cualquier cosa para inspirarme». Este ilustrador, nacido en Valencia, criado en Mallorca y residente en Madrid, regresa a la Isla para presentar este nuevo trabajo. «Siempre es especial volver a Mallorca. Estamos pensando en ir a vivir allí, pero cada vez es más caro. Ojalá que sí», concluye.