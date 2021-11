Muere Heath Freeman, actor de 'Bones', a los 41 años

El actor Heath Freeman, conocido por su trabajo en la serie Bones, ha fallecido a los 41 años. Su representante, Joe S. Montifiore, ha sido el encargado de confirmar este lunes la triste noticia: «Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro querido Heath Freeman. Un ser humano brillante con un espíritu intenso y conmovedor, nos deja una huella indeleble en nuestros corazones». Un extenso comunicado en el que se explica que la vida del artista «estuvo llena de profunda lealtad, afecto y generosidad hacia su familia y amigos, y de un extraordinario entusiasmo por la vida».

«Su notable legado como hijo, hermano, tío, amigo, actor y productor extraordinariamente dotado, cocinero consumado y hombre con la risa más contagiosa y espectacular, vivirá para siempre. Que su memoria sea una bendición para todos los que le conocieron y amaron», concluye el texto. Por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento, aunque su representante señala que Freeman «estaba extremadamente orgulloso de su reciente trabajo cinematográfico y estaba muy ilusionado con el siguiente capítulo de su carrera».

Fotogramas detalla que la carrera como actor del estadounidense comenzó con su aparición en 2001 en un capítulo de Urgencias. Pero la fama le llegó unos años después, entre 2005 y 2007, cuando dio vida a Howard Epps, el primer asesino en serie de Bones. Freeman, además, participó en largometrajes como Skateland (2010), Hogar no tan dulce hogar (2015) y Y al séptimo día (2021). Su último trabajo, la película Terror on the Prairie del director Michael Polish, todavía está pendiente de estreno.

Compañeros de profesión han lamentado la muerte del actor y han publicado en redes sociales sus mensajes de despedida. Su compañera en el thiller, Gina Carano, ha sido una de las primeras en recordar al intérprete: «Hace una semana te estaba dando un abrazo de despedida. Te voy a llevar toda la vida en mi corazón. No sabía que nuestro viaje sería tan corto. Quería pasar más tiempo contigo para reír, llorar, crear, vivir, amar...». Su amiga Ashley Benson, de Pequeñas mentirosas, también le ha dedicado unas bonitas palabras. «Te querré siempre».