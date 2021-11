Andy Cairns, de Therapy?, primera confirmación para el ContrastMallorca invernal

El cantante norirlandés Andy Cairns, líder y cofundador de la banda Therapy?, será la estrella invitada de la edición invernal de este año del festival ContrastMallorca, que una vez más regresa al Teatre Xesc Forteza de Palma justo antes de Navidad. Será el 23 de diciembre cuando Cairns ofrecerá al público balear una propuesta de pequeño formato, sello insignia del festival, junto al cuarteto de cuerda y contrabajo Emsemble Lumière, dirigido por el compositor y arreglista Miquel Àngel Aguiló, responsable precisamente de los arreglos musicales para esta velada.

Cairns cuenta con una larga trayectoria de más de 30 años en el mundo de la música. Su banda Therapy? debía celebrar el pasado 2020 su gira por el trigésimo aniversario de una formación que ha sido considerada como una de las más importantes a la hora de entender el rock de los años 90 en Europa. Therapy?, además, ha vendido 2 millones de copias en sus 30 años y su disco Troublegum, del año 1994, está también considerado como uno de los mejores de la historia del rock británico.

Para la ocasión, Cairns ha seleccionado composiciones propias a las que se le da un formato acústico que es, además, el «primer acústico que hago en mucho tiempo» e hizo saber que está «deseando que llegue el concierto para compartir las canciones y las historias de mi vida con vosotros». En breve se anunciará el segundo artista que actuará en la edición del ContrastMallorca de este año cuyas entradas ya pueden reservarse en hola@contrastmallorca.com

El año anterior, el Contrast celebró su primera edición invernal con la visita a Mallorca de Greg Hetson, guitarrista de Bad Religion, y Jesse Malin, compositor neoyorquino que este mismo año ha sacado el disco Bad and Beautiful World, que está recibiendo muy buenas valoraciones de crítica hasta la fecha. Esta segunda edición, que cuenta con el apoyo del Ajuntament de Palma e IB3, también llega tras la edición veraniega que contó con Nina Persson, cantante de The Cardigans, y una actuación muy exitosa de Vernon Reid, guitarrista de Living Colour, que tocó junto a Kassa Overall y DJ Logic.