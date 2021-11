La ansiada tregua meteorológica permitió este pasado sábado por la noche que cientos de personas disfrutasen de la Nit de les Ànimes en el Parc de sa Riera, una fiesta familiar programada para el pasado sábado 6 de noviembre, cuando ya tuvo que ser pospuesta a causa del mal tiempo. «El objetivo de la Nit de les Ànimes es recuperar las tradiciones mallorquinas de Tots Sants. Comprendemos que la única opción es convivir con Halloween y las nuevas tendencias, pero no queremos perder nuestra identidad», afirmó la presidenta de Dimonis des Cau des Boc Negre, Maria del Mar Ricord, una de las entidades organizadoras, que, en sintonía con otras agrupaciones sociales y culturales, en 2017 impulsó la recuperación de este festejo, que salió a la luz gracias a la digitalización del fondo del P. Rafel Ginard y los manuscritos del Calendari Folklòric de Mallorca.

El área de Participació Ciutadana de Cort ha destinado 10.000 euros a la fiesta, así como el coste de la pirotecnia, cuya organización corrió a cargo de la Associació de Veïnats de Cas Capiscol, Tramuntana i Son Busquets, la de Santa Pagesa y el Club d’Esplai Xiroi.

Con la música tradicional de la colla de xeremiers de Tomàs y Càndid, la Nit de les Ànimes comenzó a las 16.30 horas. A lo largo de toda la tarde, las familias disfrutaron de multitud de actividades, dirigidas en su gran mayoría al público infantil, y distribuidas en distintos espacios del parque con el fin de evitar grandes aglomeraciones. La explanada sensorial del Parc de sa Riera acogió toda una serie de talleres de manualidades, donde se formaron largas colas de forma constante. También contó con el cuentacuentos L’escarabat trapella, interpretado por Neus Marí, que trataba sobre el miedo y cómo superarlo.

Por otro lado, en el anfiteatro del parque tuvo lugar la actuación infantil de Trancaclosques, que interpretó grandes éxitos como Tocar sa Lluna amb so cul, S’Escarabat Sebastià o Es Rock and Roll de sa padrina Catalina, una ballada popular con el grupo Roada, así como la proyección de una visita al cementerio de Palma. A lo largo de la tarde se programaron también visitas guiadas teatralizadas al cementerio municipal. Para acabar, con centenares de personas en las gradas del anfiteatro, a las 20.30 horas se celebró un vistoso espectáculo de luz y fuego en el que participaron más de medio centenar de dimonis de las collas de Dimonis des Cau des Boc Negre, Dimonis Maleïts Encabritats, de Son Rapinya, y los Dimonis de sa Cova des Fossar, de Sineu, que trajeron a Na Ferrereta, su temible bestia, siempre acompañados por la batucada Deixonats.

Las Ànimes fueron quienes desataron a los Dimonis, que arrasaron con todo.

Los niños disfrutaron de una amplia variedad de talleres de manualidades

Los más pequeños también participaron en las actividades.

Dinamizados por los jóvenes del Club d’Esplai Xiroi de Son Ferriol, los talleres de manualidades triunfaron entre los más pequeños, que no dudaron en hacer cola para poder participar en ellos. En el de fanalets construían con papel sus própias lámparas de aceite; en el de rosaris ensucrats confeccionaban un goloso collar que, en la mayoría de casos, no llegó a casa; en el pintacaras se maquillaban como ànimes, generando caras de espanto allí donde pasaban; en el de titelles creaban sus marionetas en forma de ànima, y en el del muro de los mensajes debían escribirle a algún ser querido que no estuviese entre nosotros y para luego colgarlo en un hilo.