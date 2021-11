El posible paso de Julio Verne por Mallorca es algo que ha llamado la atención de expertos y aficionados durante décadas. Está probado su conocimiento de las Islas, ya que dos de sus historias se ambientan en Baleares, pero no está claro que él llegara a venir. No obstante, sus historias sí lo hicieron, porque su eco es universal, y ayer, dentro del III Congreso Internacional Verniano, que finaliza este viernes, tuvo lugar uno de los momentos más especiales de la cita: el estreno mundial de una nueva banda sonora para la mítica cinta de Georges Méliès El viaje a la luna a cargo de Joan Serra, quien extiende su homenaje sonoro a Jacques Offenbach. Fue Imma Oliver quien, sentada al piano, dio rienda suelta a la «magia» que Joan Serra compuso en la bautizada como El viaje fantástico. El propio Serra señala que «no es una tarea fácil porque hay que leer la partitura y estar atento a la pantalla al mismo tiempo». Por su parte, el compositor confiesa que no tener a Méliès «diciéndome cómo ha de ser la música» le ha concedido cierta libertad, aunque, por otro lado, «es una gran responsabilidad».

Además, Serra explica que dedica esta composición a la Associació d’Amics de les Bandes Sonores, presidida por Joan Arbona, porque algo de culpa tienen ellos en que él se haya visto metido en este ‘fregado’. «Creo que ellos ya sabían que iba a acabar componiendo esta pieza antes de que yo mismo lo supiera», explica el artista que, no contento con realizar el homenaje a Méliès y a Verne, lo extiende a Jacques Offenbach, «un gran compositor que parece haber quedado relegado a segunda fila». El caso es que, según sugiere Serra, hay un eslabón que es capaz de unir Viaje de la Tierra a la Luna, la conocida novela de Julio Verne, con El viaje a la Luna de Méliès, la primera cinta de ciencia ficción de la historia y una de las primeras de gran formato para su época. Ese eslabón es la opéra féerie (que podría traducirse por ópera de hadas) de Offenbach titulada igual que la cinta. «No creo que el señor Méliès viera la ópera, pero sí se generó una grandísima iconografía en forma de carteles y dibujos que muchas de las escenas de la película son copias de las escenas del taller o la del cañón». De hecho, «en la obra de Offenbach y en la de Méliès son las únicas en las que ves nevar en la Luna», como prueba que atestigua esta unión. Es por esta razón que «para homenajear a este compositor, empieza la música con unos acordes que son los mismos que la obertura de Offenbach, pero con variaciones. Creo que es bonito hacerle así este reconocimiento». Como nota curiosa, cabe destacar que el Teatre Principal de Palma cierra su XXXVI Temporada d’Òpera en junio con Contes d’Hoffman, del propio Jacques Offenbach, a cargo de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears y la directora musical Yi Chen Lin. La cita de este jueves fue, pues, única, y Joan Serra explica que «me he quedado con ganas de componer más cosas». Sobre algunas de las partes de la cinta, Serra también destaca que «había que darle mucha vitalidad en algunos puntos por las persecuciones y la vitalidad de la gente joven que aparece» y añade, a su vez, que «también tiene un punto poético, sobre todo al verse las estrellas, con un punto onírico, que demandaba una música más lírica». El resumen definitivo que describe el evento de ayer es, sin duda, «la magia». Es el mismo compositor quien lo señala al relatar que el propio Méliès «venía del mundo de la magia, a la que juntó con el teatro de hadas y le dio como resultado el cine, con el que además experimentó e innovó. Al descubrir las posibilidades del cinematógrafo lo pudo unir todo y El viaje a la Luna es todo magia y sensibilidad» que seguimos recordando.