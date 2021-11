Este jueves arranca la sexta edición de Fira B!, el Mercat Professional de Música i Arts Escèniques, que organiza el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) y que ofrecerá durante cuatro días 18 espectáculos y 38 conciertos. El objetivo es «dar a conocer y promocionar las últimas creaciones de los artistas de las Islas», detalló la organización en un comunicado. La inauguración correrá a cargo del dúo de electrovèrsia Jansky, formado por Laia Malo y Jaume Reus, que actuarán, a las 22.30, en el Teate Xesc Forteza. Fira B! se celebra en Palma, en los teatros Principal, Xesc Forteza, Catalina Valls y Mar i Terra, en Es Baluard y en la Plaça Major. Los cinco escenarios alojarán diferentes estilos musicales: uno de ellos dedicado al pop, rock y la música indie, otro al jazz, otro a la electrónica, uno más para clásica, y otro de músicas del mundo y contemporánea.

Las actuaciones musicales del día de este jueves serán de Skygge, Maria Jaume, Guiem Soldevila, Alanaire, Agost, Salvatge Cor y The Prussians, en el Aljub de Es Baluard. En el patio exterior del museo actuarán Persona, The Trikinis, La Ludwig Band, Peligro!, Jack in Water, Ombra y Go Cactus. Mientras, en el Xesc Forteza actúan Blai Vidal Aigö Projects, Tugores, Cala Joia, Gipó, Anna Ferrer y los citados Jansky. En cuanto a las actuaciones de artes escénicas previstas para hoy, son Partycitypate, en el Teatre Mar i Terra; Anava amb bicicleta i em van dir terrorista, en la Rambla (frente a la escultura de Chillida); y Nua (Radiografia d’un trastorn), en el Teatro Principal.

En cuanto a las jornadas profesionales Fira B! PRO, la primera es también este jueves, a las 9.30 en el Mar i Terra con la mesa redonda La creación en la realidad actual. Ya a las 16.00 se celebrará la jornada de trabajo Descubre el mundo de la creación de la música con inteligencia artificial, con Skygge. También habrá jornadas profesionales en el ámbito de las artes escénicas, pero en este caso serán en formato online. Destacan Conoce a quién programa y Residencias artísticas, proceso creativo y desarrollo artístico.