La Sala del Piano de la Fundació ACA, en Búger, acoge este sábado, 13 de noviembre, a las 19 horas, el quinto concierto del XLII Encontre Internacional de Composició. Es el turno de la improvisación basada en la experiencia musical, el papel negro releído, una expresión musical muy en boga en el centro de Europa.

Y es que el encuentro contará con la actuación del Trío ECZK (violonchelo, saxofón y acordeón), una formación joven de Zúrich. En sus performances, basadas en la improvisación, encontramos niveles de energía altos, rápidos, interacción de las intérpretes y búsqueda de lo desconocido. A través de su música, el oyente se sumerge en su mundo de colores y disfruta de un sonido homogéneo pero, en algunos momentos, puede surgir el efecto contrario.

Cartel promocional del encuentro.

Biografías

Emily Wittbrodt

Emily Wittbrodt (1994) nació y creció en Bonn, Alemania, y empezó a recibir las primeras clases de violonchelo a una edad temprana. Desde 2010 estudia violonchelo en las escuelas de música de Essen, Düsseldorf, Helsinki, Florencia y Colonia. Su principal centro de interés es la improvisación y las colaboraciones interdisciplinarias. Ha escrito la música de diversas producciones de danza y teatro y ha participado en múltiples estrenos de música contemporánea en Alemania y en otros países. Actualmente toca en distintos conjuntos como el galardonado The Dorf & Umland, la banda de drones Müde, el dúo electroacústico Ludwig/Wittbrodt, la banda de folk de vanguardia de cuatro piezas Hilde y el Duo Dialog.

Kay Zhang

Kay Zhang (nacida en Melbourne, actualmente residente en Zúrich) se encuentra en el campo de la tensión entre el sonido, la curaduría y la investigación. El aspirante a curadora y artista se adentra, entre otras cosas, en colaboraciones interdisciplinares. Es miembro fundadora del Kollektiv International Totem, The Alchemists' Bruit, andrej-zhang-zimmermann y ATOMOX. Fomenta la colaboración con compositores y artistas.

Entre otras disciplinas artísticas, tiene un gran interés por la comunicación visual y es comisaria en varios proyectos y plataformas en todo el mundo. Recibió su educación en Australia y después amplió sus conocimientos en Francia, Hong-Kong y Suiza y tiene interés en interculturalidad, identidad política, igualdad de género y medio ambiente. Se dedica a investigar y ampliar el acceso a su instrumento, pero también quiere empujar los límites de la experiencia escénica a través de la improvisación, formas transdisciplinares de curación y la integración, explorando entendimientos culturales y científicos.

Tizia Zimmermann

Tizia Zimmermann toca el acordeón desde los ocho años. Comenzó sus estudios en 2015 con Teodoro Anzellotti en la Universidad de las Artes de Berna (HKB), donde completó su diploma de desempeño de licenciatura y maestría con distinción. Ha estado estudiando especialidad en la HKB desde 2020. Continúa la actuación con la especialización en Música Nueva. Es la ganadora en el Friedl-Wald-Stiftung y la Fundación Meggen para Jóvenes Músicos. Además de la música clásica y contemporánea, la improvisación libre forma parte de su obra musical. Está en la junta directiva de WIM Zurich (taller de música improvisada) y en obras de teatro en diversas formaciones en las que la improvisación libre juega un papel importante (incluyendo mm+tt, Lienhard/Zimmermann, Hunter-Gatherer de David Meier, Conjunto WiRREN). Se le permitió actuar en el Festival de Invierno de Tirolesa (Erl, AT), en Moods (ZH), en el Dampfzentrale (BE), en el Jazzwerkstatt (BE), en el Festival Taktlos (ZH), en el Festival de Música Nueva Mühlenbecker Klanglandschaften (Berlín, Alemania) y en la Filarmónica de la Ópera de Zúrich