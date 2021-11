La superestrella Ed Sheeran estará en Palma para Los 40 Music Awards

El reconocido artista británico Ed Sheeran visitará Mallorca el próximo viernes 12 de noviembre para la gala de Los 40 Music Awards, que se celebrarán por primera vez en la Isla y que tendrán lugar en el Velòdrom IllesBalears (Palma Arena). De esta manera, el cantante y compositor es el primer nombre confirmado a la espera del resto de artistas que asistirán a la entrega de premios del viernes y que se conocerán a lo largo del día de hoy.

Se trata de un artista de reconocida fama mundial y de primer nivel. Ed Sheeran, nacido en Halifax en 1991, saltó a la fama en 2011 tras la publicación de su sencillo The A Team y desde entonces no se ha bajado de las listas de éxitos y de premios.

Además de una enorme cantidad de premios, el cantante ha colaborado con otros artistas de éxito internacional como Justin Bieber, Bruno Mars o Taylor Swift. También es el autor de un elevado número de hits como Shape of You, Castle On The Hill, LegoHouse o Sing.

Nuevos temas

Este mismo año, Sheeran ha lanzado los sencillos Bad Habits, por el que ha recibido una nominación en Los 40 Music Awards a Mejor Canción del año, y otra por el videoclip que lo acompaña. Esta canción, junto a Visiting Hours, forman parte de su nuevo álbum, el quinto que publica y que tiene como título =, continuando con otros nombres que referencian símbolos matemáticos de discos pasados. Además de estas dos nominaciones, Ed Sheeran también opta a los premios de Mejor Artista del Año y al de Mejor Artista en Directo.

No será la primera vez que Sheeran esté en la Isla, aunque sí ha pasado un tiempo desde su última visita. Su primera actuación en la Isla se remonta a 2012, cuando actuó en el festival Mallorca Rocks celebrado en Calvià y al que volvería en el año 2014.

El jueves, día antes del evento de Los 40 Music Awards, Sheeran estará ya en España promocionando su nuevo disco con una visita al programa El Hormiguero para, al día siguiente, aterrizar en la Isla y estar presente en una gala que promete más nombres de primer nivel a desvelarse hoy mismo y entre cuyos nominados destacan también artistas como The Weeknd, BTS, Olivia Rodrigo, Aitana, C.Tangana, Rauw Alejandro, Shawn Mendes, Dua Lipa y Justin Bieber, entre muchos otros más.