El Teatre Sans de Palma levanta su voz para evitar el cierre de la sala

El histórico y céntrico Teatre Sans de Palma levanta la voz para pedir una solución a su delicada situación actual. Tras la denegación de todas las ayudas y subvenciones por parte del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca solicitadas por Estudi Zero Teatre, la supervivencia del proyecto de este espacio escénico está en riesgo de cierre.

En una rueda de prensa, celebrada este miércoles en el Sans, estuvieron presentes los responsables del teatro: Pepa Ramón, Pere Mestre, Lourdes Erroz y Dominic Hull, además del vicepresidente de ABSEDI, Marcos Ferragut; la presidenta de Illescena, Fàtima Riera, y, de manera telemática, el presidente de la Red de Teatros Alternativos, Jacobo Pallarés. Todos ellos emitieron un manifiesto para explicar cuál era la realidad de la situación y pedir ayuda política. «No entendemos esta resolución por parte de las instituciones. Han aplicado el minimis, una normativa totalmente desfasada. Les recordamos la exención recogida en el Reglamento de la UE nº 651/2014 y no la han querido aplicar», comentó Pere Mestre. «Estamos pidiendo soluciones al Departament de Cultura del Consell de Mallorca y a todos los técnicos implicados para arreglar este error». Por su parte, Pepa Ramón denunció que «al Consell le ha sobrado dinero en varias convocatorias y ni aun así nos han querido ayudar. Se supone que ellos están para apoyarnos y así poder sumar todos en la misma dirección».

Y es que, el Teatre Sans lleva 40 años funcionando. Durante este periodo se han realizado más de 3.000 funciones, 488 espectáculos de 383 compañías, más de 8.000 alumnos han pasado por su escuela y han representado más de 5.000 montajes por las Islas. «Cuando empezamos en 1984 nos encontramos con un edificio destrozado y lo rehabilitamos para dedicarlo al completo a la creación artística. Forma parte del patrimonio cultural de Mallorca y no lo podemos dejar morir», aseguró Dominic Hill.

Con todo este problema, la intención del proyecto es continuar con las funciones programadas. «Todas las obras que implican a terceros las mantenemos. Seguiremos hasta que no podamos estirarlo más», comentó Mestre. La solicitud de la subvención por parte del Sans era de una cantidad de entre 100 y 150 mil euros y «esperábamos que nos diesen entre 70 y 80 mil euros», detallaron. Fàtima Riera aseguró que «en otras comunidades de España el apoyo a la cultura es mucho mayor. No puede ser que nuestra propia casa no nos ayude». Marcos Ferragut apuntó que «parece que solo pedimos dinero y no aportamos nada, pero no hay que olvidar que la cultura genera beneficios sociales, artísticos y económicos».

Por último, todos ellos quisieron agradecer a los compañeros de profesión, asociaciones de teatros, alumnos, empresas colaboradoras, vecinos y cualquier persona por las muestras de apoyo y cariño recibidas.