William Nunez: «Mallorca es la mejor plataforma para estrenar la película»

La décima edición del Evolution! Mallorca International Film Festival se clausura este martes con un broche ideal. Si Benito Zambrano dio el pistoletazo de salida a la ocasión este año con Pan de limón con semillas de amapola tal y como lo hiciera en la primera fecha de todas, allá por 2012, con La voz dormida, ahora llega el turno del escritor y poeta Robert Graves, quien será el encargado de cerrar el Evolution! desde el Palau de Congressos con The Laureate, cinta dirigida por William Nunez que trata del ménage à trois que el literato tuvo con la poeta Laura Riding y su esposa Nancy. Nunez la presentó ayer en rueda de prensa desde el Hotel Portitxol junto a Fra Fee. actor de la misma que interpreta a Geoffrey Phibbs, también metido en este ‘lío literario-amoroso’.

Nunez y Fee explicaron que habían visitado Mallorca antes. Una ocasión en el caso del actor «siendo adolescente» a diferencia de Nunez que ha estado «varias veces la Isla». El cineasta detalló que no solo aquí trabajó «en el guion cuando estaba leyendo una biografía de Robert Graves» sino que, además, se ha entrevistado con «la familia y su hijo William leyó el guion y le encantó».

Es más, Nunez detalló que gran parte de la familia Graves asista al estreno mundial de la cinta hoy y que no podía tener un escenario mejor: «Creo que Mallorca es la plataforma perfecta para empezar el recorrido de la película porque la trama acaba justo antes de que Robert Graves decida mudarse a la Isla. Por eso quería hacer la premiere aquí».

Nunez destacó la importancia de Graves en su propia vida contando que «cuando era pequeño vi Yo, Claudio en televisión y me enteré de que mi madre tenía el libro, así que lo leí y me enamoró». En The Laureate Nunez narra la experiencia del poeta cuando, llegado de la guerra, sufre un bloqueo del cual Laura Riding le ayuda a salir, aunque la relación va más allá de lo literario. Con el beneplácito de Nancy acaban en una relación a tres bandas que escandaliza a la sociedad de entonces y Graves decide mudarse a Mallorca. «Pensé que era una gran historia para una película», incidió Nunez que lleva trabajando en ella desde el año 99.

Fee, conocido por su papel de Courfeyrac en la adaptación de Los Miserables de Tom Hopper, indicó que su personaje, Geoffrey Phibbs, se ve «atraído por la situación del trío y acaba todo en un cuadrado, pero él es un chico recto y se da cuenta de que no le gusta todo aquello, aunque finalmente encuentra el amor».

Destino

Sobre el cásting, que lo completan Tom Hughes como Robert Graves, Laura Haddock como Nancy Nicholson y Dianna Agron como Laura Riding, Nunez contó una curiosa anécdota: «Cuando tuvimos a los tres confirmados hubo un día que me enviaron un mensaje desde una boda en Italia en la que habían coincidido y empezaron a hablar del proyecto y pensé que era una señal del destino».

La directora del festival, Sandra Lipski, celebró que Nunez presentara la cinta al certamen y que decidieran realizar su estreno mundial desde Mallorca, motivo por el cual el director se mostró satisfecho y declaró que «la cinta estaba parada para distribuirse por la pandemia y nos dijeron que había que esperar, pero es mejor empezar aquí y que luego llegue al Reino Unido y a Estados Unidos».