Antonio Pagudo es un artista con todas las letras. El granadino nos recibe, con su humor y su desparpajo natural, en el estudio de Carlos Prieto en Palma dispuesto a charlar de todo sin tapujos. Al fondo, un cuadro, realizado por Prieto, de su rostro con una mirada intensa y profunda ambienta la sala. «Vengo a la Isla porque me trae el arte gracias a mi amigo Carlos Prieto. A ver la sorpresa que me tiene preparada», comenta el que fue una de las caras de la famosa serie La que se avecina. Los artistas se conocieron durante la pandemia a través de las redes sociales. «Conocí a Domingo Zapata hace muchos años en Miami. A través de él me encontré con su perfil, intercambiamos mensajes y hoy por fin es el encuentro», narra.

Conocido por su papel interpretando a Javier Maroto en la citada ficción, Pagudo tiene una carrera llena de actuaciones en los escenarios de toda España y el mundo. «El teatro fue mi inicio y lo que me ha permitido tener la carrera que tengo. Además de una forma de desahogarme del mundo de la televisión», revela. Antes de su papel en La que se avecina apareció en Cuéntame. «Fue una pasada. De hacer tele en mi ciudad a estar con Imanol Arias en un set de rodaje». Le sirvió de mucho para el futuro. «Allí aprendí mucho. Me acuerdo de una frase que me dijo Imanol: ‘En la televisión hay que saber llegar, estar e irse’», detalla. Y su llegada a la televisión fue exitosa. El boom de La que se avecina le llegó en un momento personal nuevo. «Coincidió con mi paternidad, así que lo viví de otra manera». Esa fama nunca le ha molestado ni le ha supuesto un problema. «El reconocimiento es lo que más gusta a los artistas. Te das cuenta que lo que estás haciendo produce sensaciones al espectador». Carlos Prieto y el popular intérprete, ante el cuadro del primero. La serie, criticada varias veces por su lenguaje, representa una realidad de nuestra sociedad. Sobre esa polémica afirma que «el humor no tiene límites, creo que estamos en una etapa de madurez como sociedad. Muchísima gente, de los colectivos que ataca Javier Recio en la serie, cuando se encuentra con Jordi Sánchez le agradece su papel. Cuando denunciamos algo y llega el mensaje, nos convertimos en artistas». Su salida de la serie, tras once años, inició un nueva etapa en su vida. «Hubo unos cambios en el contrato, no nos pusimos de acuerdo y se acabó. Así que volví al teatro para reencontarme como artista», asegura Pagudo. En esta nueva andadura los proyectos fluyen y, tras la serie de Antena 3 Benidorm, la gran pantalla le espera con tres películas para el año que viene.