La cineasta francesa Suzanne Lindon (París, 2000), que recibió este miércoles el Evolutionary Award del Evolution! Mallorca International Film Festival, estrenará este viernes 29 de octubre en CineCiutat, a las 21.30 horas, su primera película: Spring Blossom.

El filme ha sido seleccionado en la décima edición del festival de Cannes y, según la directora del Evolution, Sandra Seeling Lipski, es una realizadora que tiene una «visión nueva y fresca que nunca antes había visto». La también actriz y guionista, en palabras de Seeling Lipski, muestra una «historia de amor de una chica que se hace mujer de forma muy sensible y delicada».

Por su parte, Lindon, que recala por primera vez en Mallorca, ha contado este jueves en rueda de prensa que empezó a escribir la historia cuando tenía 15 años e iba al instituto. «Siempre quise hacer cine, mis padres son actores, pero necesitaba escribir algo por mí misma, que me representara. No sé cómo empezó, fue sin pensar, simplemente necesitaba hacerlo. La adolescencia es un momento difícil, quieres saberlo todo sobre ti misma, pero no sabes muy bien quien eres y es muy duro. Así que escribí sobre una historia de amor que me gustaría haber vivido. El filme muestra, por ello, estas fantasías», ha detallado. En esa época, ha explicado Lindon, estaba «muy aburrida» y así se siente también la protagonista, muy «sola en el mundo en el que vive y con la gente de su edad».

Así las cosas, Spring Blossom narra una historia de amor entre una chica de 15 años y un hombre de 35 en París. Sin embargo, a pesar de que es una historia de amor, no se «consuma» físicamente. «No hay beso, no hay dos cuerpos que se juntan. Es algo que tenía muy claro desde el principio: quería hablar sobre cómo se siente al enamorarse profundamente. En cuanto a las edades, a pesar de que hay mucha diferencia, la relación entre ambos es de respeto mutuo», ha insistido.