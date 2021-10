El Evolution! alza el telón en el Principal con una gala con sabor a ‘pan de limón’

El Evolution! Mallorca Film Festival ya está aquí para su décima edición que arrancó ayer con su gala inaugural repitiendo escenario, desde el Teatre Principal de Palma, donde autoridades e invitados se reunieron para dar la bienvenida a un ciclo que ya se ha consolidado en el calendario balear. La fundadora del festival, Sandra Lipski, fue una vez más quien dirigiera una velada en la que se proyectó Pan de limón con semillas de amapola, la nueva cinta de Benito Zambrano, quien también repitió como primera espada del certamen ya que suya fue la inauguración de la primera edición de todas, allá por 2012, con La voz dormida, como destacó la propia Lipski.

La engañosa tranquilidad de Palma en la puesta de sol se vio sustituida por los grandes focos que alumbraban a la alfombra roja frente al Principal. Allí, los curiosos aprovecharon para fotografiarse antes de que los invitados se arremolinaran alrededor de la entrada del teatro.

Poco después, las puertas se abrían, la calle se vaciaba y lo que se llenaba era el interior y lo hacía, esta vez sí, literalmente. Así lo mencionó la actriz Neus Cortés, que hizo de maestra de ceremonias y condujo una noche en la que la banda Lost in Translation, banda de Toni Bestard, amenizó los primeros minutos con sus versiones de canciones de cine.

La cineasta francesa Suzanne Lindon recibe el Evolutionary Award de manos de Sandra Lipski.

El propio Bestard, de hecho, sería el encargado de presentar al mítico cineasta Win Wenders, a quien se le entregó virtualmente el premio honorífico.Bestard dedicó palabras de admiración y sincero respeto hacia la figura de Wenders, quien agradeció el reconocimiento y mostró entusiasmado el premio, que le había sido entregado previamente.

Antes, Lipski arrancó los aplausos con su discurso en el que hizo repaso a la década del festival y dedicó la edición a su padre y a su suegro antes de dar paso a Suzanne Lindon, la joven cineasta francesa hija deVincent Lindon que recibió el premio Evolutionary a los nuevos talentos y que presenta Spring Blossom en el Evolution!.

Lindon, de hecho, arrancó su parlamento en español, aunque rápidamente cambió al inglés para explicar que «empecé a escribir el guion de la película con 15 años y no me podía imaginar que estaría aquí recibiendo este galardón en Mallorca frente a mi persona favorita, mi hermano». Además, destacó que «el premio me da esperanzas para que esta no sea mi última película».

Bajo estas líneas, el público asistente a la gala llenó el aforo del Teatre Principal.

Por último, el conseller de Cultura, Miquel Company, y la presidenta del Consell, Catalina Cladera, realizaron sus respectivos discursos antes de que el cine tomara la palabra para proyectar Pan de limón con semillas de amapola, tras lo cual el equipo de la cinta, con Zambrano a la cabeza, subió al escenario para recibir el calor de un público que tiene una semana por delante de cine, cine y más cine en el Evolution!.