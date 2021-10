Maria del Mar Bonet: «Nunca he salido a imitar a nadie, por eso la gente me ha creído»

Maria del Mar Bonet, junto a la Big Band Begues, abrirá la 14 edición del Jazz Voyeur Festival el 6 de noviembre en Son Amar. La cantante rendirá homenaje a Bonet de Sant Pere en un concierto dirigido por Toni Cuenca.

Roberto Menéndez, director del festival, reconoció que el programa ha sufrido varias «bajas» en las últimas semanas e incluso días por culpa del coronavirus. Con todo, Menéndez destacó la inauguración de esta edición a cargo de Bonet y la Big Band Begues con una gran puesta en escena que reunirá a una veintena de músicos sobre el escenario y que llega a Palma tras su paso por el Palau de la Música de Barcelona.

En este sentido, Maria del Mar Bonet agradeció actuar por primera vez en Son Amar, una sala recién renovada y que se convertirá en un «gigantesco club de jazz». En cuanto al repertorio, la cantante contó que la idea de rendir homenaje a Bonet de Sant Pere surgió durante la pandemia. «Encontré un disco que me había regalado mi sobrino que era un recopilatorio de algunos álbumes de Bonet de Sant Pere. Me entusiasmó porque le conocía como un señor que hacía música muy comercial, pero su primera etapa vale muchísimo la pena, es brillante. Comprendí la dimensión de este hombre que actuó por tantísimos escenarios, sobre todo de Barcelona y también de Mallorca. Mucha gente de la edad de mis padres bailaron en la tristísima posguerra con Bonet de Sant Pere y los 7 de Palma», advirtió.

«Me enamoré de las primeras canciones de Bonet y pensé que sería fantástico añadirlo en nuestro repertorio. A Toni [Cuenca] le pareció una buena idea y ha sido él quien se ha ocupado de los arreglos, respetando siempre el espíritu de Bonet», explicó. «Es una propuesta muy divertida y ahora que se están empezando a abrir de nuevo las salas, es bonito presentar algo así para que la gente pueda evadirse y divertirse con nosotros. Bonet era un personaje muy cercano al swing y al jazz y eso ha dado pie a jugar», añadió. «Me siento próxima al jazz en muchos aspectos, pero he llevado las canciones a mi terreno. Nunca he salido a imitar a nadie, no me gusta, y por eso la gente me ha creído», afirmó.

Por su parte, Toni Cuenca, quien trabajó con Bonet de Sant Pere, confesó que «tenía ganas de hacer un proyecto jazzístico con Maria del Mar, ya que sobre todo hemos hecho repertorios sinfónicos». Además de ser «el gran artista que todos conocen», comentó Cuenca, «era un hombre muy entregado». Además de Bonet de Sant Pere, Guillem d’Efak también es otro de los protagonistas del evento. De hecho, avanzó la cantante, «empezamos y terminamos con Guillem d’Efak, primero interpretamos Tant com te cerc, un poema suyo extraordinario, y al final terminamos con Blues en sol».

Tras la mallorquina llegará, el 27 de noviembre, desde Argentina, la Power Up Orchestra, una big band que interpretará piezas emblemáticas de videojuegos, anime y cine. Con este evento, apuntó Menéndez, se quiere llegar a un público más joven. Finalmente, cerrará esta edición, el 28 de noviembre, el saxofonista y «leyenda del jazz» Charles Lloyd. «A sus 83 años, ha tocado con grandes nombres de la historia del jazz y sigue girando. Hace mucho tiempo que quería que viniera, pero al final lo que ha hecho que se decidiera a hacerlo ha sido el encanto de Mallorca. Estuvo aquí en 2004 y se quedó como loco con la Isla», detalló.

El Jazz Voyeur contará de nuevo con el ciclo Cine y jazz, que proyectará, en el Teatre Catalina Valls, los filmes: El exilio de Gardel (2 de noviembre), Nina Simone: Demasiado grande para una sola vida (9 de noviembre) y Charles Lloyd: Arrows Into Infinity (16 de noviembre).