Izal, segundo cabeza de cartel nacional del Mallorca Live Festival

Mallorca Live Festival confirmó este martes a Izal como segundo cabeza de cartel nacional para su próxima edición, que volverá a acoger el municipìo de Calvià entre el 24 y 26 de junio. Los madrileños llegarán a la Isla con nuevo material, recién salido del horno, Hogar, un álbum a la venta a partir del 29 de octubre.

En el caso de Izal el éxito no fue instantáneo, pero casi. Su EP de debut, Teletransporte (2010), les enroló en una gira por la geografía nacional con más de 60 fechas que dejaban clara su facilidad para conectar con el público. El tour culminó con una explosiva actuación en el festival Sonorama, en Aranda de Duero. Once años después mantienen su idilio con el éxito, tenemos pruebas y no una sino doce. Los doce cortes que dan vida a Hogar, más madera para un fuego que no se apaga... y agota las entradas allá por donde pasa.

Hogar es el quinto álbum de estudio de Izal, grabado entre Mallorca (La Luciérnaga Estudio), Madrid (Metropol Estudios) y Londres (123 Studios) con la producción de Brett Shaw (Foals, Florence and The Machine, Lady Gaga, Jess Glyne). Esta colección de canciones arroja doce historias cotidianas hechas canción, contadas a través del relato, las letras, la fotografía y el vídeo. Paso a paso, con otros cuatro discos a sus espaldas –Magia y efectos especiales (2012), Agujeros de gusano (2013), Copacabana (2015) y Autoterapia (2018)–, la banda compuesta por Mikel Izal, Emanuel Pérez ‘Gato’, Alejandro Jordá, Alberto Pérez e Iván Mella se ha convertido en uno de los referentes de la escena musical independiente, llenando grandes pabellones deportivos y encabezando los carteles de los festivales más importantes del país.

Izal lleva tiempo demostrando que indie es un término que se queda corto para definir su música. Su directo destila potencia y seducción, gracias al talento de un tipo espigado y desgarbado, armado con una voz que incorpora la esencia de la melancolía. Ese tipo se llama Mikel Izal, y es el encargado de administrar calma y caos entre su rebaño. Empático, espectacular y grandilocuente, todo en el universo del nuevo mesías del indie atesora una fuerza subyugante.