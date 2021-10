El Ministerio de Cultura rehabilitará el tejado de Can Sales y su climatización

La Biblioteca Pública de Palma, Can Sales, está a punto de cumplir la mayoría de edad –se inauguró en septiembre de 2004–, y como el tiempo no pasa en balde, durante esas casi dos décadas este equipamiento cultural ha necesitado alguna que otra intervención para su correcto funcionamiento. Ahora, el edificio de este espacio de titularidad estatal, que gestiona la Direcció General de Cultura del Govern balear, requiere mà de metge antes de que un ‘pequeño’ problema se convierta en uno más grande. Can Sales presenta en este momento dos deficiencias importantes, la primera de ellas es la climatización del bloque, y la segunda, filtraciones en su tejado. Por ello, el Ministerio de Cultura del Gobierno, que comanda Miquel Iceta, se ha comprometido a solucionarlo.

Tal y como ha podido saber Ultima Hora, el Ministerio de Cultura sufragará la rehabilitación del tejado de la biblioteca y la puesta a punto de la climatización del edificio, y lo hará con una reforma que cuenta con un presupuesto total de 650.000 euros. Esta noticia ha sido recibida con «satisfacción» por parte de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, con Miquel Company al frente, así como por la Direcció General del ramo, tutelada por Catalina Solivellas, ya que es la primera intervención estatal en un equipamiento cultural de la Isla «en mucho tiempo», según contaron fuentes cercanas a la institución a este diario. Problemas La reparación del tejado es la reforma más urgente porque «ya está empezando a dar problemas», sostiene la misma fuente; mientras que la «actualización» de la climatización de la biblioteca no presenta problemas graves «de momento, pero si no se soluciona pronto los empezará a dar». Hace algunos años hubo quejas por parte de usuarios en este sentido y es una problemática que se podría repetir. Estas intervenciones en Can Sales se ejecutarán a lo largo del próximo año 2022 y serán posibles gracias a la coordinación y a una comunicación «muy fluida» entre el Ministerio de Cultura y las citadas Conselleria del Govern y la Direcció General de Cultura, que durante los últimos meses han estado trabajando en estos problemas que presenta la biblioteca de Pama. En este sentido, desde la citada institución consideran que «desde el Gobierno se tiene una gran sensibilidad hacia Balears» y sus equipamientos culturales. Técnicos del Ministerio de Cultura visitaron Can Sales la pasada primavera para comprobar in situ los problemas que presenta el edificio después de más de diecisiete años desde su apertura a los ciudadanos. Unos usuarios que «reclaman este servicio, que está muy implantado en la sociedad». De momento, la redacción del proyecto de las obras ha sido adjudicada por un valor de 59.400 euros al estudio del arquitecto José Luis Martínez Raido.