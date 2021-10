Dolmen relanzará en exclusiva ‘Esther y su mundo’, el clásico cómic de Purita Campos

Fue un auténtico bombazo en los 70 y los 80. Prácticamente no hay niña o adolescente, y no solo en femenino, que no leyera sus historias. Sus aventuras con Rita, su mejor amiga. Sus desvaríos con Juanito, su amor platónico. O su rivalidad con Doreen, su archienemiga. Hablamos, está claro, de Esther y su mundo, los tebeos dibujados por Purita Campos que llegaron a vender la friolera de 400.000 ejemplares por semana.

Para varias generaciones, Esther supuso un espejo diferente en el que mirarse en un contexto muy marcado por la tradición y la moral nacional-católica. De golpe, Campos les regaló un modelo diferente, y el público contestó. Campos falleció en 2019, pero Esther sigue muy viva. Prueba de ello está en que la editorial mallorquina Dolmen ha decidido reeditar sus entre 5.000 y 7.000 páginas, además de sacar material inédito y mucho más. El responsable de Dolmen, Vicente García, lo resume de la siguiente manera: «Queremos ser la editorial principal de Esther». Para ello, han puesto toda la carne en el asador. «Llevamos trabajando en este todo el año y vamos a sacar de todo. Contenido inédito, continuaremos con Las nuevas aventuras de Esther, las novelas, etcétera». Material Y es que la cronología editorial de Esther da para elegir. Si la primera publicación en España se remonta a 1974 y continuó en los 80. Más adelante, en 2006, Ediciones Glénat relanzó la serie con Las nuevas aventuras de Esther, pero entonces atacó «la maldición» y no pudo terminarse. García cuenta que ahora ellos piensan continuar con la obra de una autora «que tiene una cantidad ingente de material que no se le conoce a otro autor menos, quizá, Ibáñez». De hecho, Esther llegó a vender más que Ibáñez, pero los reconocimientos a Purita Campos no le llegaron hasta muy tarde. «Si hubiera sido un hombre estaríamos hablando de otra cosa, una situación muy diferente», opina García que lo achaca «al machismo subcutáneo» y no duda en catalogar a Esther como «un personaje icónico». El material inédito, además, llega tras un periplo importante. «Tuvimos que escanear las revistas originales en blanco y negro y enviar a alguien a la British Library de Londres para que fotocopiara los diálogos y así enviárselos al traductor». Con ello, pues, se continuará con la línea verde, que se sumará a las azul y roja ya publicadas y que comenzará a venderse en noviembre, mes del fallecimiento de Campos. Además, Dolmen relanzará el material ya publicado y continuará con las novelas, que cuentan con Carlos Portela como guionista, quien ya colaboró con Campos en Las nuevas aventuras de Esther y en las novelas ya publicadas. De este modo, «reeditamos lo que se publicó y lo continuamos donde se quedó». Y avanza para los seguidores: «Suenan campanas de boda para Esther». En definitiva, Dolmen busca darle a Esther «su final». Ese que nunca llegó a tener, el que Campos no pudo llegar a dibujar y el que las lectoras han anhelado desde hace años. La apuesta de la editorial, pues, continúa con el carácter «ecléctico» de la misma, en la que es posible encontrar desde historias de zombies hasta los clásicos del tebeo inglés y español. «A algunos les parecerá que no encaja y a otros que encaja perfectamente, pero qué puedo decir, me gustan los retos», señala García quien asegura muchas «sorpresas» para la nueva Esther.