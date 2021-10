La diversidad afectiva, en clave musical

El alcalde de Palma, José Hila, el regidor de Cultura, Antoni Noguera, y la concejala de Justicia Social, Feminisme y LGTBI, Sonia Vivas, dieron ayer la bienvenida en Cort a los organizadores del Palma LGTBI International Chorus Festival 2021, que arrancó anoche. Estuvieron presentes Martin Brophy, del European Queer Choir, y Jaume Font, del Mallorca Gay Men‘s Chorus, además de representantes de todas las formaciones que participan. Hasta mañana sábado, el Teatre Xesc Forteza, Ses Voltes y Trui Teatre acogerán conciertos a cargo de siete corales LGTBI de toda España y Europa.

La primera cita del festival tuvo lugar este jueves en el Xesc Forteza, a cargo del Mallorca Gay Men’s Chorus y Voces LGTBI Madrid, mientras que esta noche, a las 20.00 y en el mismo espacio escénico, será el turno del resto de formaciones participantes: Choir+ (Madrid); Barcelona Rainbows singers –que fue la primera coral LGTBI del Estado– y Barcelona Gay Men ‘s Chorus)–; la francesa Equinox; desde Polonia, el conjunto Krakofonia, y, por último, el European Queer Choir, formado por cantantes de diferentes países del viejo continente.

Ya este sábado, Ses Voltes acogerá una cantada protagonizada por las siete corales que están presentes en Palma LGTBI International Choral Festival 2021, además de la coral anfitriona: el Mallorca Gay Men’ns Chorus. Su presidente, Jaume Font, celebró que «cantando es posible construir un mundo donde todo el mundo se pueda expresar y manifestar; un mundo donde quepan todas las sensibilidades».

La clausura será también este sábado, a las 19.30 en Trui Teatre. Un concierto en el que se sumarán también todas las voces de este evento. Su director artístico, Joan Laínez, reveló la sorpresa final: «Queremos cerrar estos días maravillosos haciendo partícipe al público. Por ello acabaremos cantando In the name of love, de U2, las siete corales y el público que nos acompañará en platea».