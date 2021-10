Manuel Ríos San Martín: «Me gusta pensar en la filosofía que puede haber tras un asesinato»

El escritor, productor, director y guionista Manuel Ríos San Martín (Madrid, 1965), autor de la reciente novela Donde haya tinieblas (Planeta, 2021) y que ha participado en series como Médico de familia o Compañeros, recalará el próximo lunes, a la 19.00 horas, en CaixaForum Palma. Allí charlará sobre El origen del mal en el proceso de creación literaria, una actividad que forma parte del cicloUniversosLiterarios. El creador concede esta entrevista recién llegado a un hotel de Barcelona, donde ha viajado para asistir a la entrega del PremioPlaneta.

El mal y la violencia son grandes protagonistas de sus novelas. ¿Por qué interesan tantos estos temas?





—Creo que es porque la violencia tiene algo de sorprendente, sobre todo en nuestra sociedad occidental, que es relativamente tranquila. En La huella del mal reflexiono sobre su origen, sobre si está en nuestro ADN. Por su parte, en Donde haya tinieblas, me fijo en el trasfondo religioso, en el concepto de pecado y de culpa, pero también del perdón.

La culpa es un gran lastre, algo que nos ha inculcado la religión. ¿Sigue pesando demasiado la religión?



—Sí, aunque la religión ya no interviene en nuestra sociedad como ocurría antes. Hay que tener en cuenta que la religión habla de grandes temas universales, como la muerte, el pecado, la culpa o el perdón. No son cuestiones ajenas a nosotros y no hace falta ser religioso para que nos interese una novela en la que se tratan estos aspectos. Fíjate que las religiones intentaban que la gente no fuera violenta. Por ello, el origen del pecado era positivo, otra cosa es cómo lo manejamos hoy en día o cómo lo gestionan determinados sacerdotes. Creo recordar que, al principio, había nueve mandamientos. El de no desearás bienes ajenos se desdobló en otro: no desearás a la mujer del prójimo, obviamente muy machista.

La huella del mal y Donde haya tinieblas conforman lo que será una trilogía sobre el mal. ¿Qué puede avanzar de la tercera y última?





—La verdad es que aún la estoy planteando, ahora estoy centrado en la promoción de Donde haya tinieblas. Si quieres escribir bien, como mínimo, necesitas un año y medio. En mi caso, publico una novela cada dos años. Al ser guionista, creo que tengo la costumbre de escribir en unos horarios más fijos.

La sangre gusta y vende. Las secciones de Sucesos, probablemente, son las que tienen más éxito.





—A mí me gusta Sucesos, pero solo si son temas bien elaborados. Por ejemplo, leer lo que era El Caso o ver los sucesos en televisión no me interesa porque explican solamente lo que ha sucedido y ya está. A mí me interesa elaborar una teoría. Por ello, mis crímenes son sofisticados, son algo más que un ataque de ira o de celos. Me gusta entrar en la filosofía que hay detrás de los asesinatos, la condición humana.

Prepara la adaptación a serie de La huella del mal.





—La productora LaZona compró los derechos y ahora estamos hablando con diferentes cadenas para venderla. No es un proceso tan sencillo como pueda parecer, no es lo mismo escribir una novela que hacer una serie. Por ejemplo, en una novela, el diálogo interior es muy importante y entretenido, pero en una serie de televisión es más interesante la acción.

Entre las series en las que ha trabajado destaca Compañeros y el filme No te fallaré, en el que incluyó la canción Someone Like You, de la banda mallorquina Sexy Sadie.





—Me encuentro con mucha gente que recuerda bien Compañeros, creo que fue una serie que ha marcado una época y es de las más queridas. En cuando a la canción de Sexy Sadie, sí, era un tema que me gustaba mucho y conseguí los derechos.

Hablando de series y de violencia, ¿qué opina de El juego del calamar?—Justo la estoy empezando a ver, pero me parece que el planteamiento es muy original, tal vez el ritmo sea un poquito lento, pero la idea es sorprendente.





Volviendo a la literatura asistirá al Premio Planeta.





—Sí, pero seguro que no gano porque ni me he presentado. Asistí ya en 2019, cuando me encontré con la agradable sorpresa que, entre las novelas que repartían, estaba La huella del mal. Si hubiera sabido que el premio ascendería a un millón de euros, tal vez me hubiera presentado (risas).

El Planeta suele generar bastante polémica. ¿Qué opina?





—Sí, pero esa también es la gracia. Es un premio con una dotación importante y, evidentemente, se sabe que la obra ganadora venderá mucho. Por ello, es lógico que tenga un punto polémico, incluso es bueno para el galardón que haya controversia y rumores.

¿Qué serie le hubiera gustado dirigir y qué libro le hubiera gustado escribir?





—Me gustaría haber dirigido o escrito la serie Urgencias, porque su realización y sus personajes son fantásticos y mantiene un gran nivel en todas las temporadas. En cuanto al libro, me hubiera gustado escribir La fiesta del Chivo, de Mario VargasLlosa.