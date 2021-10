Entre las series que están triunfando actualmente se ha colado de forma discreta un título que entremezcla crímenes, misterio y comedia que poco ha poco ha ido mostrando sus bazas y se ha posicionado como una de las propuestas más frescas e imaginativas de este 2021.

Se trata de ‘Only murders in the bilding’ (‘Solo asesinatos en el edificio’). Una serie creada por Steve Martín y John Robert Hoffman que consta de 10 episodios que nos sitúa en el edificio Arconia, donde tres de sus inquilinos, aficionados a las series de crímenes, se ven inmersos en la investigación de un supuesto suicidio y deciden publicar sus avances en un podcast. A partir de este punto se va desarrollando una historia con diálogos inteligentes, una cuidada y colorida ambientación, la música de Siddhartha Khosla de los títulos de crédito iniciales que engancha y cuesta no tararearla y una presentación de personajes que van creciendo en cada episodio en interés por sus situaciones personales

La serie está protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short y cuenta con inesperadas 'estrellas invitadas', que en conjunto aportan puntos de comedia bien hilados.

En casi cada episodio se recurre a algún recurso singular, que aunque hayamos visto en alguna que otra ocasión aquí se utiliza de forma muy adecuada encajando en el tono de la serie a la perfección. Mención especial al episodio 6 cuya ‘ruidosa’ propuesta puede desesperar a más de uno pero se trata de una pequeña joya que se disfruta a cada segundo e incluso invita a más de un visionado.

Especial mención al protagonismo que ostenta el edificio Arconia como si de un personaje más se tratara, con sus porteros, su administradora, la comunidad de vecinos y los distintos pisos cuya estética dos da pinceladas de como es su inquilino. Una pequeña comunidad dentro de la gran urbe en la que se encuentra: Nueva York, que también cobra un especial protagonismo en la historia y en la vida de los personajes, con sus calles, barrios y los musicales de Broadway.

Una buena opción a tener en cuenta, una grata sorpresa que se ha ido haciendo un hueco sin demasiadas estridencias y que mantiene el interés en seguir las andanzas de este peculiar trío de detectives casuales.

La serie, que ya ha renovado para una segunda temporada, se puede ver en el canal Star de la plataforma Disney+.