Las «cerámicas pictóricas» del binomio Albert Pinya y Català Roig viajan a Italia

El artista Albert Pinya (Palma, 1985) y el ceramista Joan Pere Català Roig (Palma, 1973) acudieron esta semana a la exposición The time is now, protagonizada por ambos en la Galería Martina Corbetta de Monza, en Italia, que concluirá a finales de este mes.

Se trata de una continuación a su trabajo conjunto, iniciado el pasado mes de febrero en la feria digital Urvanity Art y continuado en mayo en la feria presencial de Madrid Urvanity Art Fair, donde vendieron la totalidad de sus trabajos expuestos. En Italia, Pinya exhibe pinturas sobre papel y tela, junto a las cerámicas realizadas mano a mano con Català Roig, maestro artesano en Pòrtol. «Es la primera vez que se presentan en Europa las cerámicas que realizo en colaboración con el maestro Català Roig, y según la galerista Martina Corbetta, han tenido muy buena acogida, ya que se han vendido la mayoría de las piezas que hemos presentado», señala Pinya. El mismo éxito de ventas que han registrado en Italia los cuadros del artista palmesano. «Parece ser que después de este período tan gris que hemos atravesado, los coleccionistas tienen muchas ganas de seguir ampliando sus colecciones y recuperar el tiempo perdido», argumenta Pinya. «Las pinturas que presento», continúa, «están realizadas durante el confinamiento y los elementos que aparecen representados, como protagonistas, son grandes acumulaciones de microorganismos, bacterias o células mutantes». «El arte es un reflejo del tiempo en el que vivimos y era inevitable que toda esta situación contaminase a mi pintura. Creo que con el paso de los años, con mayor distancia, tiempo y perspectiva, estos trabajos serán más importantes todavía», finaliza. Sobre proyectos futuros, Català Roig y Pinya están trabajando en un encargo que será «nuestro primer mural en cerámica y, además, preparamos una ambiciosa muestra institucional que podrá verse el próximo año en Palma». Antes, entre el 21 y 24 de octubre, Albert Pinya acudirá a la feria de arte contemporáneo Estampa de Madrid, dentro del estand de la galería madrileña Gärna Art Gallery, donde mostrará cerámicas y pinturas.