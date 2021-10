El Evolution! Mallorca International Film Festival llega este octubre a su décima edición. El programa, fundado y dirigido por la actriz Sandra Lipski, se celebrará del 27 de octubre al 2 de noviembre. El Teatre Principal de Palma volverá a acoger la gala inaugural el próximo miércoles 27 de octubre en un acto en el que se proyectará Pan de limón con semillas de amapola, cinta de Benito Zambrano basada en la novela homónima de Cristina Campos.

Además, en esta ceremonia se entregará al cineasta alemán Wim Wenders el Evolution Honorary Award 2021 en reconocimiento a la trayectoria de esta «figura fundamental en la cinematografía internacional de las últimas décadas», en palabras de Lipski. Además, la directora del Evolution! recordó que el realizador tiene un vínculo especial con Mallorca, ya que aquí rodó varios anuncio.

De este conocido realizador se proyectará The Salt of the Earth, el 28 de octubre en CineCiutat. Se trata de un filme que se estrenó en el festival de Cannes en 2014 y que estuvo nominado al Oscar al mejor largometraje documental. Asimismo, en esta gala inaugural también otorgarán el Premio Evolutionary a la joven directora y nuevo talento Suzanne Lindon. De esta cineasta podrá verse Spring Blossom, una «película pequeña, de 70 minutos, pero que desvela el talento y la visión especial de esta joven y que ha pasado por el Festival de San Sebastián», ha destacado Lipski.

La clausura tendrá lugar el martes 2 de noviembre en el Palau de Congressos e incluirá un pase de la película The Laureate, de William L. Nunez. Este largometraje, tal y como ha detallado Lipski, «nos acerca a un momento íntimo del poeta Robert Graves a través de su vida después de la guerra y sus conflictos amorosos».

En total, esta décima edición del Evolution! contará con 31 estrenos nacionales, 12 europeos y 27 mundiales, una cifra que supera la del año anterior. La directora del festival ha subrayado la presencia femenina, con seis directoras del total de las 10 selecciones. Asimismo, ha remarcado el descubrimiento de nuevos talentos, ya que seis de esas diez películas son óperas primas.

Las sedes que acogerán el Evoltuion! también crecen y se suman CaixaForum, que será el escenario de las jornadas profesionales, y la Sala Augusta.

Del apartado Made in Baleares sobresalen los estrenos de Sonic Fantasy, de Marcos Cabotá; Yo, Diablo, de Balthazar Klarwein y Annie, de Miki Durán.

Finalmente, Lipski ha avanzado que se volverá a celebrar el programa Cine con coche en Port Adriano. En esta ocasión, la temática de las películas girará en torno a Halloween, ya que tendrá lugar en dos jornadas, el sábado 30 y el domingo 31 de octubre.