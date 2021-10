'Lady Di' rueda en el Club de Mar de Palma

Lady Di, el príncipe Carlos y los pequeños Guillermo y Enrique atracaron la mañana de este lunes en el Club de Mar de Palma. El motivo no era otro que el rodaje de la quinta temporada de la serie The Crown, del gigante del streaming Netflix, y allí se pudo ver a gran parte del reparto, como se aprecia en las imágenes que acompañan a esta noticia: Elizabeth Debicki (Diana de Gales), Dominic West (Carlos), Timothee Sambor (Guillermo) and Teddy Hawley (Enrique).

En la escena, que se rodó a primera hora de la mañana, podemos ver a Lady Di y sus hijos llegando en el coche oficial de casa real británica y a Carlos esperándoles a los pies de un yate, presumiblemente el Britannia. Como ya publicó este diario en exclusiva, el rodaje de The Crown en Mallorca se prolongará durante toda esta semana en otros escenarios como sa Calobra o el Port de Sóller, entre otros rincones de la Serra de Tramuntana.