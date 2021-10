Dominic West, el príncipe Carlos en la serie ‘The Crown’, aterriza en Mallorca

Entre los centenares de pasajeros que este viernes aterrizaron en el aeropuerto de Son Sant Joan se encontraban miembros de la ‘realeza británica’ y parte de su séquito. No se trataba de los verdaderos royals, sino de los protagonistas de la popular serie The Crown, del gigante del streaming Netflix, que ya se encuentran en Mallorca de cara al rodaje de los episodios de la quinta temporada de esta ficción, que arrancará la semana que viene en escenarios como sa Calobra o el Port de Sóller, entre otros puntos de la Serra de Tramuntana. Y aunque la actriz Elizabeth Debicki, que encarna a Diana de Gales, no se dejó ver, sí lo hizo el príncipe Carlos, a quien da vida Dominic West, conocido por el gran público por su trabajo en otra serie, The Wire.

West, que pisó el aeropuerto con un sombrero de paja y una mascarilla negra, llegó a la Isla acompañado de miembros del equipo técnico de esta gran producción, así como con otros miembros del reparto, Jonny Lee Miller, que se mete en la piel del primer ministro entre 1992 y 1997, John Major, o James Murray, que interpretará al príncipe Andrés, hermano de Carlos. Noticias relacionadas La 'realeza británica' atracará en sa Calobra con el rodaje de 'The Crown' De momento se desconoce si Elizabeth Debicki está ya en Mallorca. Su participación en la serie está generando gran expectación dado que su papel de Diana será decisivo en esta tanda de episodios de The Crown ya que fue en esos años cuando se separó del príncipe Carlos e inició un intenso romance con Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla en la ficción). Además, su gran parecido con Lady Di está causando sensación entre los millones de fans que tiene esta serie, cuya quinta temporada, la que se está filmando actualmente, llegará a Netflix en el último tramo de 2022. Antes de Mallorca, el equipo de la serie ha pasado dos semanas en Marbella, concretamente en Puerto Banús, y también en Cádiz, donde han estado rodando hasta este mismo jueves. Aquí en la Isla, sa Calobra y el Port de Sóller servirán de escenario para los nuevos episodios que, sin duda, darán mucho de que hablar.