The Other Side nos devuelve a la excitante década de los 70

No se consideran una banda tributo a Pink Floyd: «Ni nos vestimos como ellos, ni pretendemos clonarles», asegura Shanti Gordi, líder de The Other Side. No obstante, los menorquines son uno de los nombres que mejor capturan la esencia musical del conjunto británico. Tras Horizon Tour y Coming Back to Life Tour, el octeto regresa con Pink Floyd Live Experience, una nueva sobredosis de rock sinfónico que ronda las tres horas de duración y nos emplaza la noche de este viernes, a partir de las 21.00, al Auditòrium de Palma.

Coincidiendo con el cuarenta aniversario de la publicación de Wish you were here, el icónico elepé de Pink Floyd, un grupo de curtidos músicos decidió rendirle tributo en Ciutadella. «El concierto tuvo una acogida brutal», recuerda Gordi. Tal fue el resultado de aquel espectáculo visual y sonoro, que lo que inicialmente se presumía un encuentro casual culminó en un proyecto a largo plazo que les alistó, casi sin pretenderlo, en una gira por treinta y cinco ciudades de la geografía nacional. Desde entonces, el prestigio de la banda ha cotizado al alza, granjeándoles calificativos tan reveladores como el de Mejor Banda Tributo a Pink Floyd, y abriéndoles nuevos mercados tras su paso por Lisboa y Oporto. En Pink Floyd Live Experience, The Other Side repasa lo más significativo de la obra de Roger Waters y compañía, con una fidelidad y humildad absolutas, garantizando un viaje de vuelta a los excitantes años setenta.