‘El juego del calamar’ es la serie del momento. Los 10 episodios emitidos por Netflix han sido de los más vistos en la plataforma de streaming. Su trama, personajes y estética han traspasado la pantalla y están en boca de todos. Genera numerosas especulaciones sobre su simbolismo, estética, desarrollo y su continuidad en una posible segunda temporada. Una continuación que, según palabras de su guionista y director Hwang Dong-hyuk, llegará pero se hará esperar.

Si te ha gustado la premisa y el estilo de esta serie y para que la espera sea al menos un poco más entretenida te proponemos distintas propuestas similares a este mortal juego que también enganchan y te mantienen en vilo.

Series

'Alice in Borderland':

Una de las más series actuales más parecidas al ‘Juego del calamar’ es la serie también de Netflix ‘Alice in Bordeland’ . Basado en el manga de Haro Haso cuenta como un grupo de personas están atrapados en una extraña versión de Tokio donde deberán competir en peligrosos juegos para sobrevivir. Con un trama inicial que engancha vamos viendo como son obligados a participar en distintas pruebas donde las figuras de las cartas de poker tienen una gran importancia y dan pistas de que tipo de juego se trata y como hay que afrontarlo para superarlo y salir con vida para sobrevivir un día más en 'la ciudad del otro lado del espejo'. Adrenalínica y con altos grados de violencia que va creciendo hasta un final cargado de acción e impactantes imágenes. Ya se ha anunciado la segunda temporada.

'3%':

Otra propuesta de Netflix. ‘3%’ es una distopía en la que la élite del futuro reside en una isla paradisíaca, lejos de las barriadas superpobladas. Solo el 3% de los jóvenes llega a la isla: los que superan lo que se conoce como ‘el proceso’. Crítica social vestida de retos y giros inesperados. Suple la falta de presupuesto con buenas dosis de misterio y engaños.

'Liar Game':

Serie de televisión que también cuenta con varias películas y un remake y adapta el manga creado por Shinobu Kaitani. Nao llega a su casa y se encuentra frente a su puerta un caja negra y una invitación. Dentro de esta caja se encuentran unos 100 millones de yen, los cuales son parte de un juego Liar Game Tournament. Este juego consta de tres reglas: (1) 30 días después de empezar el juego debes devolver el dinero al organizador. (2) Todo está permitido para robar el dinero a los demás participantes. (3) Si te roban el dinero, serás responsable y tendrás que pagarlo en su totalidad.

Películas

'Battle Royale':

La película de Kinji Fukasaku puede considerarse uno de los gérmenes en las historias de ‘juegos mortales’. Marco muchas de las bases que inspiraron a otros títulos. Japón está al borde del colapso. La violencia en las escuelas está descontrolada y adolescentes rebeldes protagonizan boicots masivos. El gobierno contrataca con el proyecto Battle Royale. Cada año, una clase es escogida al azar para que se enfrente, en una isla abandonada, a un cruel juego de supervivencia. Un film de culto a tener en cuenta. Tuvo continuaciones olvidables.

'Gantz':

El manga de éxito creado por Hiroya Oku cuenta con varis películas y una serie. Su premisa se centra en grupo de personas, las cuales normalmente mueren en accidentes, y aparecen en un apartamento vacío en el cual solo hay una gran esfera negra llamada Gantz. Poco después de su llegada y confusión, la esfera les indica que efectivamente han muerto y son obligados a cumplir las órdenes o misiones que se les encomienda, obteniendo como premio el conservar sus vidas, si sobreviven a las misiones.

'Kaiji Jinsei':

Es una saga de varias películas en la que Gambling Apocalypse Kaiji es la primera y se basa en el manga de Nobuyuki Fukumoto cuya sipnosis tiene muchas similitudes con el ‘Juego del calamar’. Una organización que recluta a gente ahogada por las deudas para obligarles a participar en pruebas que sirven de pasatiempo en vivo para las clases altas. La organización funciona como un reino, y aquellos que pierden pasan a ser esclavos de por vida, condenados a trabajos forzados en el subsuelo.

'As the Gods Will':

Película de 2014 dirigida por Takashi Miike adapta el manga Kami-sama no Iu Tōride Muneyuki Kaneshiro cuenta el día a día de Shun Takahata, un estudiante de secundaria. Un día, la cabeza de su maestro explota en clase y Shun y sus compañeros se ven obligados a jugar un juego mortal sin saber el quién, el cómo o el por qué.

'Cube':

Un Clásico de los 90 de Vicenzo Natali y que cuenta con varias secuelas prescindibles. Seis personas aparecen encerradas en un complejo laberinto de habitaciones cúbicas que esconde trampas mortales. No saben cómo llegaron allí, pero pronto descubren que deberán resolver ciertos enigmas y sortear con habilidad todas las trampas si quieren sobrevivir. Pocos medios, un reducido grupo de actores y mucha imaginación y suspense conforman una película sorprendente y que impacta con la primera escena y que mantiene la tensión hasta el final.

'El Hoyo':

La película de Galder Gaztelu-Urrutia estrenada en Netflix fue toda una sorpresa. Expone una distopía. Un entramado vertical dividido en varios niveles. Dos personas por nivel. Una plataforma con comida para todos ellos. Los alimentos se reparten a través de una plataforma que viaja desde la parte superior, deteniéndose un período fijo en cada piso. Aquellos que están en los niveles más bajos sólo pueden comer lo que les dejan los de la parte superior y no pueden acumular alimentos. Cada mes, las personas son reasignadas aleatoriamente a un nuevo nivel. Una oscura metáfora que no deja indiferente al espectador.

'Nerve':

Narra el desarrolló de un provocativo juego online de 'verdad o acción' en el que la audiencia observa todo, vota y además comenta. A medida que suben los niveles el juego cada vez mas peligroso. Un film con algún acierto visual y algún que otro giro inesperado de la trama para despertar algo de interés, pero que no quedará demasiado tiempo en nuestro recuerdo. Para pasar un ratito entretenido y nada más.

'Círculo':

Una rareza de Netflix donde 50 desconocidos se despiertan encerrados dentro de una cámara misteriosa formando un circulo. En tiempo real, deben descubrir las reglas del juego y decidir cuál de ellos merece sobrevivir y quién debe morir.

Un film que cuenta con una premisa a priori interesante que entremezcla moralinas y problemáticas sociales que diluyen el producto final y anima a llegar hasta el final por pura curiosidad del desenlace.