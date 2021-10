Toni Mulet: «Las verbenas no pueden volver a ser los principales escenarios»

Amulet, el proyecto artístico de Toni Mulet, se alzó como el gran ganador del segundo Concurso Pop Rock, cuya final se celebró el domingo en Ses Voltes ante 550 personas. Resultaron finalistas de este certamen impulsado por el Ajuntament de Palma Queen Marsa y Cabrón, segundos y terceros respectivamente.

Mulet, de 24 años y natural de Santa Maria del Camí, reconoció este lunes a este periódico que «no tengo mucha resaca, hoy me he levantado y he estado mirando mucho el móvil para ir contestando todos los mensajes que tengo. Aún estoy flotando por lo que pasó el domingo noche».

Premio

El primer puesto del certamen tiene como premio una actuación en Fira B! y otra en la Revetla de Sant Sebastià, cuyo contrato está valorado en 3.000 euros más IVA. «La verdad es que son dos escenarios muy potentes aquí en la Isla. El otro día comentaba que vengo de tocar en Es Gremi y en Ses Voltes en una semana y que me quedan esos dos, Fira B! y la Revetla. La verdad es que estoy muy agradecido y con ganas de aprovechar la oportunidad que me ha brindado este certamen», confiesa.

El motivo de la participación en el concurso no tiene misterio. «Me presenté yo solo porque mi banda no estaba en Mallorca. Llegué a semifinales y continué yo solo. El objetivo final no era ganar sí o sí el concurso. Si uno va con ese planteamiento desde el principio no creo que salga bien», detalla.

«En el ámbito musical, estas oportunidades son para ir creciendo y tener repercusión. Hay que entenderlos de esa forma», advierte.

Apuesta

La apuesta por la música de la Isla es fundamental y según avisa Mulet «no podemos volver a la situación que teníamos antes de la pandemia donde los principales escenarios eran las verbenas. Es algo que tenemos que cambiar. Se tiene que invertir en las pequeñas salas y por escenarios que ofrezcan un show digno para los artistas emergentes». «Hace falta apostar por grupos que hacen música propia en escenarios reales delante de un público real», insiste.

La dotación económica, confiesa el cantautor, servirá para dar «tranquilidad» al grupo. «De cara al futuro entraremos en el estudio con un poco menos de presión y haremos los conciertos que nos dejen hacer», señala. «Asumo el premio como un empujón que nos da una energía y una motivación muy buena para seguir haciendo música», concluye.