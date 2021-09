Carlos Rigo cuenta que se mudó a Madrid para «perseguir proyectos de ficción». Tras varios años en Barcelona, era en la capital donde las grandes productoras mantenían y mantienen sus sedes principales y forman el lugar en el que se «focalizan» los rodajes de series y películas. Y no parece que haya sido mala idea. Solo este año suma ya cuatro proyectos, entre los que destaca Cardo, la serie creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda y que cuenta con la producción de Javier Ambrosi y Javier Calvo, conocidos como los Javis. En ella, Rigo ejerce como director de fotografía y mañana presenta junto al resto del equipo los resultados en el festival de cine de San Sebastián.

Tras un 2020 algo pausado, el 2021 ha sido un no parar desde enero hasta prácticamente ahora para Rigo. Su más reciente trabajo ha sido Rainbow, película que dirige Paco León y que protagoniza otra mallorquina, Rossy de Palma, junto a Ester Expósito. Rigo explica que «buscaban a alguien para operar una cámara para unas secuencias algo complejas», y el director de fotografía de la cinta, Marc Miró, le llamó a él.

No obstante, Rainbow es solo el proyecto más reciente en una lista en la que también destaca Paraíso, cuya segunda temporada acaba de ser finalizada de rodar, o Sky Rojo, otro éxito de Netflix que cuenta con el trabajo de Rigo.

No obstante, el título que ha sumado a su filmografía con más «repercusión» es Cardo, la serie en la que ha ejercido como director de fotografía para «darle un look específico». Este ha sido «el proyecto que más he preparado y he disfrutado mucho de ese proceso».

Por explicarlo de una manera simple, Rigo es el encargado de «decidir qué y sobre todo cómo se va a ver la serie», junto al equipo de dirección y el de arte, claro. Por lo tanto, él se encarga de «planificar el guion, desglosarlo y ver cómo imaginamos las escenas, así como toda la iluminación y la luz». Dicho de otra manera, es quien define visualmente la serie.

Retrato generacional

Por su parte, Rigo describe Cardo como un «retrato generacional de la gente nacida a finales de los 80 o principios de los 90» y «contemporánea», teniendo lugar «en Madrid y ahora». Por ello, «al leer los guiones, lo que me transmitían es que la fotografía tenía que ser fresca, libre y nada encorsetada», detalla.

Para ello, «me gusta dejarme llevar por la intuición y no tener referentes muy cerrados». De hecho, Rigo explica que a la hora de buscar ideas, lo mejor es «hablar con otros compañeros y mirar lo que tengo alrededor». Por ejemplo, para «este proyecto usé la fotografía que estaba viendo y hablando con otros colegas, que es donde me suelo enriquecer más para preparar cualquier proyecto».

Ahora Rigo se prepara para recargar las pilas tras «estar desde enero sin parar». Al parón obligado de la pandemia, que le pilló en pleno rodaje de Paraíso, le ha seguido una avalancha de proyectos. «Sí que se ha notado un boom de producciones porque se ha juntado lo que tenía que salir antes con lo que tenía que salir ahora», como Sky rojo en su segunda temporada, Rainbow o A través de mi ventana.

«Hasta final de año quiero estar tranquilo, con alguna cosa aquí y allá, y luego, a medio y largo plazo, tengo dos proyectos de largometraje que me hacen mucha ilusión».

Entre una cosa y otra, Rigo se pasará por el festival de cine de San Sebastián para presentar los tres primeros capítulos de Cardo y «verla en pantalla grande por primera vez, algo que lo cambia todo porque no estaba pensada para ello, aunque será muy emocionante». Además, «podremos ver la reacción del público, y eso me pone muy nervioso y estar más pendiente al mismo tiempo», confiesa.