Lara Fluxà estrena en Es Baluard ‘MALC’, una nueva exposición «frágil y reflexiva»

Formas orgánicas de cristal que invitan a reflexionar sobre la fragilidad, la tensión y la violencia que los seres humanos generamos a partir de nuestras formas de habitar la contemporaneidad. Así es como Es Baluard define su nueva exposición, MALC. Pensar el pie, mover el entorno, de la artista Lara Fluxà. Esta propuesta se inaugurará esta tarde, a las 19.00 horas, dentro del programa de la Nit de l’Art.

Obra

Fluxà remarcó que «MALC es un ecosistema de organismos que habitan en ese espacio». Y es que la muestra tiene relación con el ser humano y, según la artista, «las piezas son organismos frágiles como nosotros y que se activan cuando estamos estableciendo un diálogo, incluso una amenaza, de ver quien es el más débil y tiene más peligro de ser dañado. Así, con estas piezas compartimos el espacio expositivo y hay que tener claro el límite de proximidad que ellas nos permiten».

Esa debilidad también ha afectado a la fabricación y montaje del proyecto. «Las criaturas que están aquí son las supervivientes de un proceso de realización. He sido yo misma la quien ha seleccionado las formas y las obras. Aunque no se puede apreciar, en el vidrio, a nivel molecular e interno, se generan unas tensiones y muchas veces la forma de liberar ese estrés es explotando. Por eso, unas cuantas series de piezas no han llegado a la exposición», agregó Fluxà.

Por su parte, la directora de Es Baluard, Imma Prieto, declaró que «nuestra presencia solamente podrá ser desde el cuidado, la capacidad de escucha y el respeto. El contacto requiere proximidad, exige estar dentro del universo generado tras el único pacto que deberíamos generar, el de la vida».

Además, con motivo de la Nit de l’Art, este sábado 18 de septiembre Es Baluard celebrará una jornada de puertas abiertas gratuita desde las 18.00 hasta las 23.00 horas, donde podrán verse las diferentes exhibiciones. La de Lara Fluxà comisariada por Imma Prieto, se podrá visitar en el Espacio D de este museo a partir del 17 de septiembre hasta el 20 de febrero de 2022.